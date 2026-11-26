Boca vivió una noche inolvidable en La Bombonera y cumplió con su objetivo: venció 2-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza por los octavos de final del Torneo Clausura y consiguió su clasificación a los cuartos de final. En un estadio colmado y con un ambiente de fiesta, el equipo del Vasco Arruabarrena estuvo a la altura de las expectativas y se quedó con un triunfo que lo mantiene en carrera por el título.

La gran figura de la noche fue Leandro Paredes, quien abrió el marcador desde el punto penal y luego participó de manera decisiva en la jugada del segundo tanto. Por su parte, Miguel Merentiel volvió a convertir y selló una victoria que pudo haber tenido una diferencia todavía mayor.

Con la clasificación asegurada, el conjunto de la Ribera ya tiene la mirada puesta en su próximo compromiso: Gimnasia y Esgrima de La Plata. El Lobo será su rival en los cuartos de final, en un encuentro que se disputará este domingo nuevamente en La Bombonera, donde Boca buscará dar otro paso hacia el título.

Una Bombonera de fiesta: recibimiento a los campeones y homenaje a Maradona

La previa del encuentro estuvo marcada por un clima de celebración. Cuando el plantel salió al campo de juego para realizar los movimientos precompetitivos, los hinchas recibieron a sus jugadores con fuegos artificiales, cánticos y una ovación que hizo vibrar cada rincón del estadio.

El entusiasmo estuvo relacionado con los recientes logros del equipo, que había conseguido asegurarse la Tabla Anual y la Copa Sudamericana. Al ritmo del tradicional "Y Boca ya salió campeón...", la gente expresó su alegría y convirtió la previa en una verdadera fiesta.

Uno de los futbolistas más ovacionados fue Leandro Paredes, quien recibió numerosas muestras de cariño en su regreso al césped de La Bombonera. Sin embargo, más allá de los festejos, el plantel tenía claro que debía mantener la concentración para afrontar un partido de eliminación directa.

La noche también estuvo atravesada por el recuerdo de Diego Armando Maradona, al cumplirse seis años de su fallecimiento. La pantalla gigante del estadio proyectó un homenaje especial bajo el lema "Diego Eterno - 6 años". El reconocimiento estuvo acompañado por el cántico de "Diego, Diego" y por camisetas con el número 10 que los hinchas levantaron desde las tribunas para recordar al ídolo.

Paredes abrió el marcador de penal en un primer tiempo con polémicas

Impulsado por el aliento de su gente, Boca salió decidido a imponer condiciones desde el comienzo. Sin embargo, la primera ocasión clara fue para Independiente Rivadavia, que estuvo cerca de sorprender al conjunto local.

Una pérdida de Milton Delgado en una zona comprometida permitió que Sequeira quedara mano a mano con Álvaro Montero. El arquero colombiano reaccionó a tiempo, respondió con una buena atajada y evitó la caída de su arco.

Con el correr de los minutos, el Xeneize comenzó a manejar la pelota y buscó lastimar con los envíos largos de Paredes, mientras que el equipo mendocino apostaba a encontrar espacios mediante el contraataque.

A los 15 minutos llegó una de las jugadas determinantes del encuentro. Sebastián Villa encaró por el frente de ataque y sacó un remate que terminó impactando en el brazo de Ezequiel Bonifacio. La acción generó reclamos y el VAR convocó al árbitro Medina para revisar lo sucedido. Después de observar las imágenes, el juez sancionó penal para Boca.

El encargado de ejecutarlo fue el capitán. Paredes acomodó la pelota, remató fuerte y cruzado con su pierna derecha y colocó el balón junto al ángulo, desatando la locura de los hinchas. El mediocampista celebró con su tradicional Topo Gigio, un gesto dedicado a Juan Román Riquelme y al público xeneize.

Después de la apertura del marcador, el desarrollo ganó intensidad. Boca intentó aprovechar el envión para ampliar la diferencia, mientras que Independiente Rivadavia adelantó sus líneas en busca de la igualdad.

Cerca de los 35 minutos se produjo otra acción que generó controversia. Leandro Lozano cometió una fuerte infracción sobre Matías Fernández, al pisarlo a la altura del tobillo. Los futbolistas mendocinos reclamaron la expulsión del lateral, pero el árbitro solamente le mostró tarjeta amarilla y el VAR no intervino.

En los últimos minutos, Boca buscó controlar el ritmo del encuentro y administrar la ventaja. Sin grandes modificaciones en el resultado, el equipo de Arruabarrena se fue al descanso con el triunfo parcial por 1-0.

Merentiel amplió la ventaja y Bareiro volvió a jugar después de varios meses

El segundo tiempo comenzó con una mala noticia para Boca. Williams Alarcón sintió una molestia en la parte posterior de la rodilla y tuvo que abandonar el campo de juego. En su lugar ingresó Alan Velasco, quien se sumó al mediocampo para ocupar el lugar del chileno.

A pesar de ese contratiempo, el conjunto local mantuvo su postura ofensiva y rápidamente encontró el segundo gol. A los 53 minutos, Paredes volvió a demostrar su calidad con un pase preciso para Lozano, quien llegó hasta el sector derecho y envió un centro hacia el área.

Allí apareció Miguel Merentiel, que conectó una espectacular volea y venció al arquero rival para establecer el 2-0. El delantero uruguayo volvió a festejar después de su último tanto frente a Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana y recibió el reconocimiento de todo el estadio.

Con la diferencia a su favor, Boca encontró mayores espacios ante un Independiente Rivadavia que necesitaba adelantarse para intentar descontar. El partido volvió a transformarse en un ida y vuelta, aunque el equipo local continuó generando las situaciones más peligrosas.

A los 70 minutos, Arruabarrena decidió mover el banco para renovar energías y comenzar a administrar las cargas. Merentiel, Tomás Aranda y Sebastián Villa dejaron el campo de juego entre aplausos, mientras que Leonel Flores, Rodrigo Battaglia y Adam Bareiro ingresaron para disputar el tramo final.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue precisamente el regreso de Adam Bareiro, quien volvió a sumar minutos oficiales después de varios meses de inactividad. El delantero no jugaba desde mayo, debido a una lesión que lo obligó a atravesar distintas intervenciones quirúrgicas.

En los minutos finales, Boca tuvo oportunidades para ampliar todavía más la diferencia. Leonel Flores y el propio Bareiro estuvieron cerca de convertir, pero no consiguieron aprovechar sus chances.

El pitazo final confirmó el triunfo por 2-0 y desató otra celebración en La Bombonera. Boca fue superior a Independiente Rivadavia, resolvió una serie importante y se metió entre los ocho mejores del Torneo Clausura. Ahora, el desafío será Gimnasia y Esgrima de La Plata, al que recibirá este domingo con la ilusión de seguir avanzando en los playoffs y acercarse a un nuevo título.