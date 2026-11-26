El jueves 26 de noviembre tendrá lugar el conversatorio "Vidas en Juego" organizado por el Consejo Asesor sobre Consumos Problemáticos.



La actividad se desarrollará a las 19:30 en el SUM del SEOM (Brasil 97), y tendrá como objetivo el abordaje de testimonios y realidades sobre los consumos problemáticos en Rafaela.



El tema incluye tres instancias siendo la primera el rol del médico en el trabajo interdisciplinario que se desarrolla en el DIAT Rafaela, a cargo del médico del Dr. Alejandro Ruiz Díaz.



La segunda instancia se titula "Hablemos de consumos: lo que nos trae la comunidad al centro de salud y cómo cuidarnos entre todos", a cargo de la Dra. Marcela Kloster, la Lic. Sandra Molina y el Dr. Lucas Koudela.



Por último, se desarrollará la charla "Detrás del consumo: relatos de lucha y superación" que será llevada a cabo por la Lic. Ingrid Guntern de la Asociación Nazareth. Casa Papa Francisco.



Quienes estén interesados en participar pueden inscribirse ingresando al QR de la imagen.



Cabe destacar que se trata de una instancia pensada para brindar información sobre consumos problemáticos, difundir el modo de trabajo, generar redes y establecer contactos con equipos de la región.