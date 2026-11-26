Una indemnización superior a los 61 millones de pesos deberá recibir una ciclista que sufrió graves lesiones al ser embestida por un automóvil en la avenida Mosconi, a la altura de la calle Linares, en Neuquén. La responsabilidad de la conductora fue establecida durante el proceso judicial, en el que también se discutió el alcance de la cobertura del seguro frente a la pérdida de valor del dinero.

El accidente ocurrió cuando la mujer cruzaba la avenida en bicicleta y un automóvil dobló hacia esa arteria y terminó impactándola. Como consecuencia del choque, la víctima sufrió una fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda, por lo que debió ser trasladada al hospital Castro Rendón, donde fue intervenida quirúrgicamente. Posteriormente, atravesó un prolongado proceso de rehabilitación.

Durante el juicio, la conductora negó que hubiera existido contacto entre el automóvil y la bicicleta. Su versión sostenía que la ciclista había perdido el equilibrio y se había caído por sus propios medios. Sin embargo, las pruebas incorporadas al expediente contradijeron esa explicación.

Las actuaciones policiales y las pericias permitieron establecer que se había producido un impacto entre ambos vehículos. Entre los elementos considerados se destacó una marca reciente, similar a caucho, encontrada en el paragolpes trasero del automóvil, que contribuyó a respaldar la reconstrucción del hecho.

A partir de las pruebas reunidas, el juez civil Javier Alarcón, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial de Neuquén, responsabilizó a la conductora por el accidente. La decisión fue apelada, pero posteriormente las partes desistieron de continuar con los recursos y acordaron la modalidad de pago del capital, los intereses y los honorarios correspondientes.

Uno de los aspectos centrales de la controversia estuvo relacionado con el límite de cobertura de la póliza contratada por la conductora. En ese punto, el magistrado consideró que no correspondía tomar como referencia el monto histórico del seguro sin actualizarlo, debido a la pérdida de valor que había experimentado con el paso del tiempo frente a la indemnización determinada.

La gravedad de las secuelas también tuvo un peso relevante en la evaluación judicial. Una médica que declaró durante el proceso describió que la mujer presentaba una «gran dificultad para desplazarse» y advirtió que retomar una actividad deportiva sería «muy compleja». Además, señaló la posibilidad de que desarrollara dolores crónicos y una artrosis temprana vinculada con las características de la lesión.

En función de las fracturas y del compromiso de la rodilla, se estableció una incapacidad permanente superior al 30 por ciento. La condena comprendió también a la compañía aseguradora de la conductora, que quedó alcanzada por la obligación indemnizatoria en los términos definidos durante el proceso.