A pocos días de oficializar la convocatoria a las elecciones provinciales y municipales de 2027, el Gobierno de Santa Fe avanzó con una medida clave para la organización de los próximos comicios. A través del decreto 2602, el Poder Ejecutivo estableció cuál será la población que se utilizará como referencia para el proceso electoral.

La disposición tiene especial importancia para seis distritos de la provincia donde funcionan establecimientos del Servicio Penitenciario, ya que allí se presentan particularidades vinculadas a la cantidad de personas alojadas en las unidades carcelarias.

La determinación de estos criterios permitirá establecer con mayor precisión la población correspondiente a cada distrito y contar con una base administrativa para la planificación electoral.

El decreto se conoce en la antesala de la convocatoria oficial a las elecciones del próximo año, un proceso que incluirá la renovación de cargos provinciales y municipales.

De esta manera, la administración santafesina comienza a avanzar con los aspectos técnicos y organizativos necesarios para poner en marcha el calendario electoral de 2027.