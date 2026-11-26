El Gobierno de Santa Fe inauguró la repavimentación de un tramo de 15 kilómetros de la Ruta Provincial 6, entre la localidad de Gessler y la Ruta Provincial 10, en el departamento San Jerónimo. La obra demandó una inversión superior a los 10.000 millones de pesos y apunta a mejorar la circulación, la conectividad y la seguridad vial en una zona estratégica para la producción.

El acto fue encabezado este miércoles por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien dejó habilitada la nueva carpeta asfáltica, una intervención que busca dar respuesta a los reclamos de vecinos, transportistas y productores que utilizan diariamente este corredor.

Los trabajos estuvieron a cargo del Ministerio de Obras Públicas y de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), mientras que la ejecución fue responsabilidad de la empresa contratista Laromet S.A.

La intervención forma parte del plan provincial de infraestructura vial y apunta a fortalecer las conexiones entre distintas localidades y zonas productivas del centro de Santa Fe.

En ese sentido, la mejora de la Ruta 6 permitirá optimizar la circulación en un corredor que conecta desde Gálvez hasta la Ruta Nacional 19 y que, hacia el norte, se extiende hasta el cruce con la Ruta Provincial 4, donde anteriormente se construyó una rotonda.

Desde el Gobierno provincial destacaron que este tipo de obras resulta fundamental para facilitar el traslado de la producción, mejorar las condiciones de circulación y reducir los riesgos para quienes transitan por las rutas santafesinas.

Con una inversión millonaria, la repavimentación representa un avance para la infraestructura vial del departamento San Jerónimo y busca acompañar el desarrollo económico y productivo de la región.