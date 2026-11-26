Bryan J. Mayer presentó una propuesta para interrumpir durante seis meses los aportes municipales a la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura, hasta que regularice sus rendiciones de cuentas y responda los pedidos de información pendientes. El planteo cuestiona el manejo de los recursos públicos y propone destinar ese dinero a mejorar instalaciones deportivas, ayudar a los clubes barriales y acompañar a deportistas amateurs.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Mayer propone suspender durante seis meses los aportes municipales a la Comisión de Cultura.

Reclama que se presenten las rendiciones de cuentas y se responda la documentación solicitada.

La suspensión podría extenderse si no se regulariza la situación.

Propone destinar esos recursos al mejoramiento de espacios deportivos y al apoyo de deportistas amateurs.

Sostiene que defender la cultura también significa garantizar transparencia en el manejo del dinero público.

La plata de los rafaelinos no es propiedad de ninguna comisión

Hay una regla básica de la administración pública que no debería necesitar demasiadas explicaciones: quien recibe dinero de los contribuyentes tiene la obligación de rendir cuentas.

Sin embargo, en Rafaela esa obligación parece haberse convertido en una cuestión pendiente para la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura.

Bryan J. Mayer decidió avanzar sobre este tema con una propuesta concreta: suspender durante seis meses los aportes económicos municipales a esa institución hasta que regularice sus rendiciones y responda los pedidos de acceso a la información pública que todavía estarían pendientes.

La iniciativa pone sobre la mesa una discusión incómoda, pero necesaria. ¿Puede una comisión continuar recibiendo recursos de los vecinos mientras existen reclamos de documentación que no fueron contestados?

Para Mayer, la respuesta es clara: primero hay que explicar qué se hizo con el dinero y después continuar administrándolo.

El proyecto establece que, durante esos seis meses, la Secretaría de Educación y Cultura se encargue de atender las necesidades culturales urgentes. Si al finalizar ese período la Comisión no hubiera regularizado su situación, la suspensión de los aportes se prorrogaría.

«La ciudad no puede ser coadministrada por comisiones que reciben dinero público y no rinden cuentas. El responsable de administrar los recursos es el intendente, que fue elegido para eso junto con su gabinete. El Concejo, por su parte, tiene la obligación de controlar», sostuvo Mayer.

Una carta documento y casi un año sin explicaciones

Entre los antecedentes que acompañan la propuesta aparece una carta documento del 9 de diciembre de 2025, firmada por el entonces presidente del Concejo Municipal, Lisandro Mársico.

En aquella comunicación se reclamaba documentación tanto a la Comisión de Cultura como a la Secretaría de Educación y Cultura. Según los antecedentes presentados por Mayer, ninguno de los dos organismos había respondido hasta ese momento.

El tiempo transcurrió y el reclamo continúa.

«Pasó casi un año desde esa comunicación y seguimos reclamando explicaciones. Estamos hablando del dinero que aportan los rafaelinos con sus impuestos. Si la Comisión quiere seguir administrando fondos para fomentar la cultura, tiene que rendir cuentas y explicar en qué los invierte», manifestó.

La cuestión merece una explicación pública. No alcanza con invocar la importancia de la cultura, organizar actividades o recibir partidas presupuestarias. Cuando hay dinero de los contribuyentes de por medio, la transparencia no es optativa.

Las instituciones culturales merecen apoyo, pero ninguna debería estar por encima de los controles.

Mucho para los grandes acontecimientos y poco para los clubes de barrio

Mayer también cuestionó las prioridades en la distribución de los recursos municipales.

Mientras se destinan esfuerzos y dinero a grandes acontecimientos deportivos, existen instalaciones públicas deterioradas, clubes barriales que sobreviven con enormes dificultades y deportistas amateurs que deben afrontar de sus propios bolsillos los gastos para competir fuera de la ciudad.

Uno de los ejemplos mencionados es el Punto Sano de la ciclovía, cuyo estado, según describió, presenta problemas de infraestructura, iluminación y equipamiento.

Incluso señaló que los vecinos y deportistas que concurren al lugar deben tomar agua de un caño que sale de una pared porque no cuentan con una canilla adecuada.

También denunció las condiciones en las que entrenan algunas escuelitas deportivas barriales, con escasa iluminación y sin contar siquiera con una póliza de seguro.

«Hay vecinos y deportistas que terminan tomando agua de un caño que sale de una pared porque no hay una canilla. El lugar donde debería haber máquinas para ejercitarse está roto, a oscuras, le faltan equipos y además es chico. Hay escuelitas de barrio que entrenan en la oscuridad y sin siquiera una póliza de seguro. Son cosas que se pueden resolver con pocos recursos», expresó.

El planteo apunta a una realidad que muchas veces queda fuera de las fotografías oficiales: el deporte de barrio necesita infraestructura, protección y acompañamiento permanente.

El dinero podría ir a los deportistas que representan a Rafaela

La propuesta contempla que los recursos cuya transferencia se suspenda puedan destinarse a construir y mejorar espacios de entrenamiento e hidratación, además de financiar pasajes, alojamiento y otros gastos de deportistas amateurs que compitan fuera de Rafaela.

La iniciativa plantea crear una suerte de figura de «embajadores deportivos», para acompañar a quienes representan a la ciudad en distintas competencias.

«Queremos que más personas hagan deporte, porque queremos una sociedad sana. El deporte es salud», sostuvo Mayer.

La discusión, entonces, no es cultura contra deporte. Es cómo se distribuyen los recursos públicos, qué necesidades se atienden y qué controles existen sobre quienes administran dinero municipal.

La cultura no puede ser una excusa para evitar controles

Mayer también buscó dejar en claro que su propuesta no pretende perjudicar a los artistas ni a las instituciones culturales de Rafaela y la región.

Por el contrario, considera que la falta de transparencia termina perjudicando a quienes trabajan seriamente, producen obras y sostienen actividades culturales.

Reclamó profesionalismo, reglas claras y oportunidades equitativas para que todos los artistas puedan acceder a los espacios de difusión.

«Esto es a favor de la cultura y de la transparencia. Tenemos artistas y obras de las que estamos orgullosos, así como lo estamos de nuestros deportistas. La enorme mayoría no tiene nada que ver con estas situaciones denunciadas y no merece que su trabajo quede opacado por la falta de rendición de cuentas», afirmó.

Y agregó que acompañar a los artistas significa también garantizar que los recursos se administren correctamente y que todos tengan las mismas posibilidades de mostrar su trabajo.

Una explicación que los rafaelinos merecen

El planteo de Bryan J. Mayer pone en discusión una cuestión que no debería generar polémicas: el dinero público debe tener un destino conocido y sus administradores deben estar dispuestos a explicar cómo lo utilizan.

Si la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura recibió recursos de los contribuyentes, corresponde que presente las rendiciones correspondientes y responda los requerimientos de información.

No hay argumento cultural, artístico ni institucional que justifique dejar de lado esa obligación.

Rafaela necesita artistas, espacios culturales, clubes de barrio y deportistas. Pero también necesita transparencia, controles y reglas iguales para todos.

Porque la cultura se defiende con presupuesto, pero también con responsabilidad. Y el dinero de los rafaelinos no puede convertirse en una caja sin explicaciones.