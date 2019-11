Para Zaffaroni, la mayoría de tres jueces en la Corte Suprema es “sumamente peligrosa”

Con definiciones que muchas veces generan polémica, el ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni, habló tras la victoria de Alberto Fernández en las elecciones presidenciales del domingo pasado. Expresó confianza en la futura gestión del presidente electo, calificó de "catástrofe" al gobierno de Mauricio Macri, pidió ampliar el máximo tribunal porque con cinco miembros la mayoría de tres la considera "peligrosa" para la República y también opinó del sistema judicial y de la ley de medios.

El ex ministro de la Corte Suprema entre 2003 y 2014 partió en dos el análisis para argumentar que el tribunal debe ser ampliado. "Desde el punto de vista republicano, una Corte Suprema de cinco ministros, que es la última instancia de cualquier causa, de cualquier proceso, y que por otra parte es la última instancia del control de constitucionalidad, que en definitiva no está en manos de cinco sino de tres personas, porque con tres son mayoría, es sumamente peligroso. Porque toda concentración de poder en una República es peligrosa", argumentó Zaffaroni.

"Desde el punto de vista práctico, técnico, el problema es que al asumir la Corte Suprema la función de control de arbitrariedad de sentencias está resolviendo sobre cualquier materia jurídica y no hay persona en el mundo que conozca todo el derecho. De modo que para las cuestiones de arbitrariedad, lo correctamente técnico sería que por lo menos la Corte se divida en salas, para lo cual habría que aumentar considerablemente el número de jueces y que por lo menos, los jueces que firmen sentencias de una materia, sean especialistas en esa materia", agregó en en el programa "Toma y daca" de AM 750.

"Una cosa es la observación política que hago de concentración de poder en tres personas, otra la cuestión técnica y las dos cosas me indican que habría que ampliar la cantidad de ministros y dividir la Corte en Salas", insistió sobre el máximo tribunal, donde en el último tiempo se conformó una "mayoría peronista", como deslizan en la Casa Rosada a los movimientos de Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda.

También se animó a juzgar los fallos de la actual Corte durante la presidencia de Macri y fue crítico. "Creo que el error más grave que cometió fue el del 'dos por uno'. Causó la conmoción que todos vimos, creo que nunca se había hecho una concentración espontánea de tal magnitud. Ha tenido una conducta un poco errática respecto del control convencional del sistema interamericano", esbozó Zaffaroni.

Consultado sobre la futura gestión de Alberto Fernández y la relación con el máximo tribunal, Zaffaroni fue escéptico. "Realmente creo que va a ser difícil no ponerse de acuerdo, no tener el apoyo de la Corte en muchas cosas, pero no se trata de apoyo. Son pocas personas, hay una enorme concentración de poder en ese sentido, tres personas decidiendo, no me parece esto republicano. Hay varias cosas en nuestro sistema institucional que son peligrosas, que una persona, Presidente, mañana elegido por un voto de mayoría puede volver a hacer este desastre que Respecto del control jurídico, de constitucionalidad, centrar la última instancia de cualquier proceso de todo el país en tres personas, no. Me parece que hay que tomar alguna medida, ya dentro del marco constitucional vigente, para tratar de neutralizar como se pueda estos riesgos. Sino sí la República está en peligro, la soberanía nacional, las garantías de todos los habitantes de la Nación, no es broma".

Confianza en Alberto F. y críticas a Macri

"Confío en que sea una gestión en la que podamos salir de este pozo, terminemos con esta situación de país arrasado que tenemos, que se pueda renegociar la deuda, hablar en en términos claros, estabilizar la economía, tener mercado interno. Confío en que todo eso vaya pasando, sé que es muy difícil, salir de esto no es sencillo. Esto ha sido una catástrofe, este gobierno ha quintuplicado la deuda, nos ha dejado una situación sumamente seria. Alberto (Fernández) va a tener que asumir con las reservas prácticamente agotadas, el propio presidente del Banco Central dijo: 'hasta diciembre aguantamos', esta bicicleta que tienen, eterna", señaló Zaffaroni sobre el Estado que recibirá el próximo gobierno.

Aunque después del diagnóstico se mostró esperanzado: "Pero, en fin, Argentina tiene potencial para salir, va a haber dificultades, no me cabe la menor duda. Vamos a tener que pasar momentos difíciles pero creo que fundamentalmente lo importante es atender a los más necesitados y a partir de ahí comenzará un período de reconstrucción. Y al final, cuando se salga de este pozo habrá que ir pensando qué medidas institucionales tomar para no tener el riesgo de caer en una situación análoga".

"La reforma constitucional la dejo para el futuro, hoy no vamos a salir con una reforma constitucional. Cuando le preguntan a Alberto y dice que no va a hacer la reforma, creo que tiene razón. No creo que en cuatro años se pueda hacer una reforma, pero sí que hay que ir pensándolo. En cuatro años espero que salgamos del pozo y después lo que hay que ir pensando es cómo tomar recaudos con la reforma constitucional pero después. Ahora sería una locura, cómo va a salir alguien con una reforma constitucional cuando hay problemas urgentísimos, jamás se me ocurrió eso", remarcó Zaffaroni, cuidadoso de no ser tergiversado.

"Hay un serie de problemas que sí se pueden resolver dentro del marco constitucional institucional vigente. En el futuro tenemos que pensar en salir de esto que parece una democracia plebiscitaria: alguien gana por un voto y puede endeudar al país, en la forma en la que lo ha hecho este gobierno. Endeudar el país en esas condiciones, comprometer el PBI en el futuro, de la forma en la que lo han comprometido, es un daño a la soberanía nacional, más allá de los partidos políticos, de la opinión que uno pueda tener", concluyó el ex ministro de la Corte.

Por otro lado, sus críticas también apuntaron al sistema de implementación de Justicia. "Tenemos un país donde lamentablemente tenemos códigos únicos, con 25 posibles interpretaciones diferentes. Esa es la realidad de como funciona nuestro sistema judicial, estructurado de esa manera. Hay que tener seguridad jurídica, la seguridad jurídica es que cuando yo hago un contrato ese contrato lo puedo hacer, las instancias máximas judiciales me dicen que lo puedo hacer, y no porque mañana se muera un integrante del supremo tribunal o renuncie, entonces va a cambiar la opinión y me va a decir que no lo puedo hacer. Esa es la seguridad jurídica básica que necesita una inversión productiva", remarcó Zaffaroni.

Y a su vez, también dejó críticas a la concentración de medios. "No nos olvidemos que tienen un monopolio de medios, un enorme aparato de creación de realidad única, incompatible con cualquier democracia plural".

También aseguró que haría cambios al sistema de medios. "No sé si respecto de la ley de medios o respecto de una pluralización fáctica de los medios de comunicación, pero de alguna manera si (haría cambios). Nosotros no podemos tener una democracia plural con una creación única de realidad. El discurso único es propio de un totalitarismo, no de una democracia. Uno dice eso y claro le dicen: 'quiere afectar la libertad de expresión'. ¿Qué libertad de expresión? Lo que afecta la liberad de expresión es el monopolio", añadió.

Y cuando le preguntaron cómo lo implementaría, respondió: "Puede ser fácticamente, puede ser en el marco de la ley vigente, puede ser restableciendo la ley de medios. En toda democracia del mundo funciona eso, el modelo inglés, el norteamericano. Qué me salen que cuando uno quiere hacer eso quiere ser Cuba. No, cuidado".

Con información de www.clarin.com