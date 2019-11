Melconian: “Si Argentina no tiene resuelta la negociación para abril, entra en una cosa más formal”

El ex presidente de Banco Nación, Carlos Melconian, comentó que le había dicho al presidente Mauricio Macri “que la deuda” tomada “no era honrable”. Asimismo, tras indicar que “al default todavía no llegamos”, afirmó: “Hasta abril tenés una suerte de negociación pero después, si Argentina no lo tiene resuelto, entrás en una cosa más formal”.

El economista volvió a manifestar su mirada sobre la difícil situación económica que atraviesa el país y contó que le había dicho “al presidente Mauricio Macri que la deuda no era honrable“. “A efectos prácticos, no podés pagar. Uno dice reperfilar, otro, reestructurar; otro, defaultear; yo diría que tenés una suerte de negociación con el intento de ir cumpliendo lo que va venciendo”, afirmó.

“Hasta abril tenés una suerte de negociación pero después, si Argentina no lo tiene resuelto, entrás en una cosa más formal. Si me sacás de la semántica, Argentina no paga todo lo que vence y ponele el nombre que quieras. Al default todavía no llegamos”, comentó y subrayó que “ganara Macri o Alberto Fernández, las cosas que hay que hacer son las mismas”.

Ante el modelo financiero del Frente de Todos, en una entrevista brindada al canal A24, comentó: “Podría decirte desde el punto de vista profesional y diagnóstico que Argentina tiene que volver a crecer. El consumo interno como parte del PBI es muy importante pero además de su consumo interno, tiene que venderle al Mundo y eso está complicado”.

El especialista, quien mantuvo contacto con el jefe de Estado electo y hasta fue mencionado para integrar el Ministerio de Economía, reveló que ya no entabla conversaciones seguidas con el exjefe de Gabinete. En tanto, con la próxima vicepresidenta, habló hace poco: “Llamé a Cristina (Kirchner) para felicitarla, me atendió y me agradeció; pero nunca tuve una reunión con ella”.

Por último, enfatizó que “el cepo llegó para quedarse por largo rato”. “El día que dolarizás, la inflación y la tasa de interés se desploman, pero si tenés una corrida bancaria, ¿quién te emite dólares para protegerte? El tipo de cambio libre y flotante es el ideal, es la Ferrari para países estables; muchas veces ocurre que no podés pasar del carro y el caballo a la Ferrari porque la chocás”, concluyó.

Con información de www.elintransigente.com