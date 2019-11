¿Problema en puerta? Moyano advirtió al Gobierno electo y lanzó fuertes críticas a la CGT

El líder de Camioneros, Hugo Moyano, aseguró que “es un error que los de la CGT (Confederación General del Trabajo) no pidan bono de fin de año” y señaló que “en algún momento”, habrá que “discutir su liderazgo”. Además, contó que no fue consultado por el armado del Gabinete y advirtió al Gobierno electo: “Nosotros estamos del lado del laburante y si a alguno no le gusta, lo lamento”.

Como publicó El Intransigente, el fuerte gremio de los transportistas cerró un fuerte beneficio económico ante las fiestas de fin de año mientras que otros sindicatos, decidieron no exigirlo. “Nosotros arreglamos un bono de $20.000, habría que preguntarle a los trabajadores de los gremios de la CGT si están de acuerdo con no pedir bono”, indicó Moyano.

De esta manera, enfatizó que “es un error que los de la” central obrera “no pidan bono de fin de año”. “A lo mejor, a los sindicalistas de la CGT no les falta para llegar a fin de mes y por eso, no lo piden”, lanzó el presidente del Club Atlético Independiente, quien acentuó: “En algún momento, tenemos que discutir su liderazgo”.

Por su parte, comentó que “hace unos días” que no mantiene conversaciones con el inminente presidente Alberto Fernández y que tampoco fue “consultado para el armado del Gabinete”. “Esperemos que pongan a alguien que conozca del tema”, sostuvo, en relación a quién conducirá el Ministerio de Transporte. Carlos Caserio sería el elegido.

Así, si bien reconoció que decidió “apoyar en la medida de las posibilidad al Gobierno electo“, adelantó que no permitirá “resignar ningún derecho” de sus “trabajadores”. “Nosotros estamos del lado del laburante y si a alguno no le gusta, lo lamentó”, afirmó y alarmó el camionero, en diálogo con el programa radial “Crónica Anunciada”, de Futurock FM.

