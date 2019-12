En topless y feliz: Ivana Nadal incendió las redes con una foto hot

Ivana Nadal se encuentra en boca de todos después de compartir otra imagen que subió la temperatura en las redes sociales. Con tan solo un mes para que termine el año, la conductora mostró su emoción por la nueva temporada pero antes celebró que le falta muy poco tiempo para irse de vacaciones y disfrutar su tiempo libre con amigos y familia.



Es usual para la conductora publicar imágenes o videos entrenando en su gimnasio, ya que ahora se convirtió en una especie de predicadora de la vida fitness y de la aceptación personal del cuerpo de cada uno, o de las campañas de modelaje que hace desde que comenzó su carrera mediática, entre las que luce trajes de baño o piezas de lencería.

Ahora, Ivana Nadal lució su figura y felicidad con una postal donde se la puede ver con una mini tanga celeste y topless en la parte de arriba. Sonriendo y haciendo la mejor pose para hacer brillar su cuerpo, todos los usuarios que la siguen en las redes la felicitaron por su estado físico.

“Faltan 2 semanas para irme de vacaciones y no puedo más de la felicidad. ¿Por qué lo cuenta en bolas señora? Porque pintó bebuchi. Buen día”, escribió Ivana Nadal en una imagen que sorprendió a muchos. Pero no siempre fue así para la modelo, ya que después de que se filtraran fotografías “prohibidas” suyas, ya no quería hacer apariciones públicas.