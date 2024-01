Oky se ganó el repudio de las redes tras viralizarse un video en el que revolea a un gato

Oky es un influencer que surgió en las redes sociales y que vio su popularidad dispararse durante el confinamiento por el COVID-19. Ahora se encuentra en el centro de la polémica.

En este contexto, X, antes Twitter, ardió con denuncias de maltrato animal dirigidas hacia él, desencadenando un repudio generalizado que incluso involucró a varias personalidades famosas.

El incidente que desencadenó esta ola de indignación ocurrió durante una transmisión en vivo, cuando un gato se subió a su falda. En lugar de manejar la situación con calma, Oky reaccionó violentamente, lanzando al gato lejos de él frente a todos los espectadores conectados en ese momento.

Su novia, Sasha Ferro, quien estaba presente durante la transmisión, expresó su incomodidad con su rostro, aunque no emitió palabras. El repudio hacia Oky no tardó en llegar. Pepe Ochoa lo denunció públicamente, comentando: "Que forro. Siempre me cayó fatal". Yanina Latorre también se unió al coro de críticas, expresando su consternación con un simple "Diosss". Incluso Ángel De Brito, junto con otros tantos, condenó enérgicamente el comportamiento del influencer.

Este incidente reavivó recuerdos de episodios previos de violencia, tanto hacia Sasha Ferro como hacia otras mujeres que compartieron sus experiencias. Estos eventos, que parecen ser recurrentes en la vida de Oky, han generado un repudio generalizado hacia su comportamiento y su forma de actuar.

Aunque Oky alcanzó cierta notoriedad el año pasado con el lanzamiento de sus temas "Fanático" y "Excusas", sus acciones recientes han dejado mucho que desear. La música parece quedar en segundo plano frente a sus actitudes.

Fuente: caras.perfil.com