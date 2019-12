Tras el robo que sufrió en Paris, Pampita contó cómo reaccionó: “Le escribimos al ladrón por WhatsApp”

A las 10 de la mañana del miércoles, Carolina Pampita Ardohain y su flamante marido Roberto García Moritán aterrizaron en el aeropuerto de Ezeiza tras su corta pero intensa luna de miel en París, Francia. “La pasamos re lindo”, aseguró la modelo quien agregó: “Fue cultural, a mí me encanta eso y Rober me acompañó”.

A pesar de la felicidad que vivieron esos pocos días, a Pampita también le tocó vivir una desagradable situación. Mientras paseaba por una de las atracciones más características de París, un ladrón le robó el celular. El robo no fue violento ya que se lo sacaron del bolsillo cuando ella estaba distraída pero fue un inconveniente que no esperaba.

“En Sacre Coeur me robaron el celular, de un abrigo con cierre y un bolsillo profundo. Pero se ve que era un experto”, comenzó la jurado del Bailando en un móvil con “Los Ángeles de la Mañana” y agregó: “Me desactivó la clave, estaba en línea y le ofrecimos recompensa. Le dijimos que si no, lo íbamos a bloquear”.

En un intento por recuperar su teléfono móvil, Pampita le escribió al ladrón por WhatsApp pero la respuesta no fue la esperada. “Le dijimos ‘nos quedamos acá en tal esquina, te ofrecemos una recompensa, preferimos tener el teléfono y no tener que bloquearlo’”, continuó la flamante esposa de Roberto García Moritán.

“En un momento lo apagó, así que lo bloqueé y ya está. No sirve el teléfono, así que se perdió una recompensa, la verdad. Rober habla perfecto francés porque vivió en Suiza hasta los 12 años. Pero bueno, si el otro no quiere devolverlo, no lo lográs. Igual con el iCloud recuperás los contactos, las fotos, todo. Al rato ya no me importaba, se bloqueó y ya está”, concluyó la modelo.