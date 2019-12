El flamante funcionario viene de visitar en secreto, días pasados, la sede del FMI en Washington. Afirmó que hay un “virtual default” y adelantó que no habrá un ajuste fiscal en 2020

Martín Guzmán, flamante ministro de Economía, ofreció este miércoles su primera conferencia de prensa. El funcionario lo hizo un día después de la asunción formal del gobierno de Alberto Fernández y luego de reunirse, días pasados y en secreto, con la jefa del FMI, Kristalina Georgieva.

​"Venimos a resolver el problema de virtual default que dejó la administración anterior", afirmó Guzmán. El titular del área de Economía habló en una jornada donde el dolar minorista cerró en $63,07, estable respecto de la cotización del día anterior ($63,04). Asimismo, hubo una suba de los bonos en dólares con vencimientos a corto y mediano plazo, y caída en los del tramo largo. El Merval, en tanto, subió 1%.

Dejó distintas definiciones, entre ellas que sigue el cepo cambiario y que, por ahora, no habrá desdoblamiento cambiario, en tanto aseguró que este no es un programa económico diseñado por el FMI sino por el actual gabinete y que en 2020 no habrá un ajuste fiscal. "Tenemos que tranquilizar la economía", insistió. Y añadió que querer financiar una expansión fuerte con emisión sería desestabilizante para la macroeconomía.

​El ministro habló primero del cuadro de situación de la economía y luego de los lineamientos del plan económico. "Venimos a resolver una muy profunda crisis económica y social. La macroeconomía está en una situación muy frágil", dijo.

Para Guzmán el modelo econonómico de Macri "ha fracasado", ya que la pobreza se acerca al 38% y continúa subiendo, al igual que la tasa de desempleo, entre la enumeración de otras variables macro.

La inflación, dijo, va a rondar el 55% en 2019 y sostuvo que hubo destrucción de empresas. "Esta situación es la que nosotros venimos a revertir. La tarea que me encomienda el presidente es parar la caída, tranquilizar a la economía argentina y sentar las bases de un proceso de desarrollo sostenible y con inclusión social".

Respecto a la situación fiscal, el funcionario indicó que en 2020 no se puede hacer ajuste ya que esa contracción profundizaría la recesión y agravaría la caída. "El tema es tener aire para no hacer esa contracción fiscal", aseguró.

Añadió: "Argentina ha perdido acceso al crédito. La situación de la deuda, reconocen los mercados, es insostenible. Querer financiar una expansión fuerte con emisión sería desestabilizante, ya que desestabilizaría la macroeconomía. Lo mejor que podemos hacer en este momento es detener la contracción entendiendo que no contamos con los recursos para hacer un impulso fiscal fuerte".

Según pudo averiguar Clarín sobre aquel encuentro con el FMI, ​Guzmán se presentó hace días (habría sido a fines de noviembre) en el edificio del organismo a pocas cuadras de la Casa Blanca para conocer a las autoridades con las cuales tendrá que negociar el futuro del programa de 57.000 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron US$ 44.000 millones, y que hoy está de hecho congelado.

Guzmán es egresado de la Universidad de La Plata e investigador de la Universidad de Columbia de Nueva York. Hizo su movida en silencio, cuando ya sabía que sería designado en el cargo por Alberto Fernández, pero todavía había varios candidatos en danza.

Otras frases

- "Hay un reconocimiento del FMI de la grave situación económica en la que está Argentina de modo que pensamos que existe la posibilidad de que haya un diálogo bien constructivo y abierto, pero hay que tomar decisiones. Este es nuestro proyecto y el programa es nuestro. No es un programa diseñado por el FMI sino por nosotros. Vamos a buscar adecuar el acuerdo a los objetivos macro de este programa".

- "Queremos reducir la inflación a niveles de un dígito. No se debe atacar solo con política monetaria sino con una estrategia macro integral. La reputación hay que construirla mostrando un plan macro consistente que tiene que tener en el centro la cuestión social".

- "Para no tener que hacer un ajuste fiscal brutal es necesario resolver el tema de la deuda. Para poder pagar hay que tener capacidad de pago y para eso lo economía se tiene que recuperar. Queremos tener una relación constructiva con todos los acreedores, los privados y con el FMI. Tenemos que resolver el problema para que todos se beneficien. Tenemos que tranquilizar a la economía argentina".

- "Tenemos que definir un sendero de superávit primarios consistentes con la estructura de deuda modificada. De modo que nosotros, sobre la base de este espíritu constructivo, estableceremos consulta con los acreedores para obtener una modificación en el perfil de la deuda que nos permita tener sendero de superávit primarios consistentes con la estructura de deuda. El FMI va a ser parte de eso".

- "Para que la economía argentina pueda sacar (el cepo) la economía se tiene que tranquilizar. Este no es el momento de eso. En cuando a medidas de desdoblamiento seguiremos igual pero se seguirá evaluando cuál es el régimen cambiario al que Argentina puede ir en función de la evolución de la economía".

Su equipo

El ministro Martín Guzmán confirmó su equipo en Economía. Estará integrado por los secretarios de Hacienda, Raúl Rigo; de Finanzas, Diego Bastourre; de Política Económica, Haroldo Montagu y de Política Tributaria, Roberto Arias.

Además integrarán su gabinete la directora de la Unidad de Relaciones Internacionales, Maia Colodenco.

En tanto, quien será propuesto por la Argentina como Director del Cono Sur ante el Fondo Monetario Internacional será Sergio Chodos.

Con información de www.clarin.com