Crous: “Mi visión es que la Oficina Anticorrupción no tiene como misión prioritaria investigar”

El titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, aseguró que su “visión es que” su entidad “no tiene como misión prioritaria investigar”. “Es el organismo especializado que tiene el presidente para generar políticas de transparencia y de prevención de la corrupción”, explicó y aseveró que no será “una especie de pseudo poder judicial” ni empleará “políticas persecutorias”.

Este jueves, el jefe de Estado, Alberto Fernández, designó a través del Decreto 44/2020 publicado en el Boletín Oficial a Félix Crous como titular de la Oficina Anticorrupción. “Mi visión es que la OA no tiene como misión prioritaria investigar, es otra. No vamos a ser una especie de pseudo poder judicial”, comentó el ex fiscal.

“La oficina no forma parte del Poder Judicial, es el organismo especializado que tiene el presidente para generar políticas de transparencia y de prevención de la corrupción”, agregó el fundador de Justicia Legítima, quien señaló que tienen “un organismo para denunciar los casos” que puedan “detectar” desde la entidad descentralizada.

Continuando su diálogo con el programa radial “Salvemos Kamchatka”, que se emite por FM La Patriada, indicó: “Por las características de mi función, yo no formo parte de este Gobierno, Me han consultado en términos de hombre del Ministerio Público, de la Justicia o crítico conocido del sistema judicial; no he tenido ningún tipo de participación”.

Por último, tras preferir “no hacer comentarios” de su antecesora en el cargo Laura Alonso ya que no es su trabajo “evaluar su desempeño”, el exmiembro del CONADI deseó que su gestión “quede perdida en el olvido”. Esto significaría que “la gestión público no generó episodios que requieran investigación rutinante”. Para finalizar, se pronunció contra “las políticas persecutorias”.

Con información de www.elintransigente.com