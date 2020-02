Julio De Vido resaltó que “jamás” pediría un “indulto” aunque sí exigió “mayor celeridad”

El ex ministro enfatizó que es un "preso político de Mauricio Macri, no de Alberto Fernández".

El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, ratificó que es un “preso político” pero señaló que fue “por pedido de (el ex presidente, Mauricio) Macri“. A su vez, recalcó que “jamás” pidió o pediría un “indulto” al mandatario Alberto Fernández aunque sí exigió “mayor celeridad para resolver” su “situación” y “que la Justicie funcione correctamente”.

Luego de los fuertes mensajes en los que criticó la postura del jefe de Estado y si jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, De Vido bajó un poco el tono. Si bien continuó enfatizando que es “un preso político”, responsabilizó totalmente al líder de Cambiemos. “Estoy preso por pedido de Macri, el ex presidente pidió por todos lados que me metieran en la cárcel”, sostuvo.

“Sé que el Gobierno de Alberto no me metió preso”, agregó aunque indicó que le “gustaría” que hubiese “mayor celeridad para resolver” su “situación”. En este sentido, acentuó que “jamás” pidió o pediría un “indulto”. “Eso quiere que quede claro. Yo solo comenté que un presidente no deberia tener presos políticos de una administración anterior”, explicó.

De esta manera, en diálogo con Radio Cooperativa 770, indicó que su intención es que el Frente de Todos “ponga en marcha los mecanismos para que la Justicia funcione de manera correcta”. Por su parte, pidió que “le demos importancia a la causa de Dolores”, la cual es tratado por el juez federal Alejo Ramos Padilla e investiga una presunta red de espionaje ilegal de la anterior gestión.

Caso D’Alessio

“Tengo claro que (Marcelo) D’Alessio no es el único que estuvo en el armado de las causa en mi contra. Esto es mucho mas grande. Es claro que de esa forma vamos encontrar como se dieron las cosas. Me sigue sorprendiendo y preocupando la decisión de ratificar al fiscal Carlos Stornelli“, concluyó el ex funcionario kirchnerista, quien está con prisión domiciliaria.

