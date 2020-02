Mársico: "Bonfatti perdió porque el Socialismo en materia de seguridad no supo hacer las cosas"

La inseguridad se ha instalado en Rafaela. Todos los días damos cuenta de hechos que realmente erizan la piel de los ciudadanos, y que predispone al vecino de mala manera, utilizando las redes sociales como un canal que hoy ya se ha vuelto muy popular.

"Hay mucha gente con angustia, desazón, mal humor y todo depende si te tocó directa o indirectamente un hecho de inseguridad, por lo que se viven situaciones muy angustiantes. Al que no le pasó nada tiene miedo. Yo también lo tengo y no está mal decirlo, porque la posibilidad de que nos pase algo está latente. Todo genera angustia y miedo. La gente me para en la calle, me pide cosas", relata el concejal del PDP, Lisandro Mársico, el referente de la oposición y muchas veces crítico con el gobierno del intendente Luis Castellano.

Mársico, que trabajó en estos años en varios proyectos que aportan para la prevención y la seguridad de la ciudad, dijo que "los que cumplimos la ley no queremos que los que infringen la ley, estén dando vueltas por todos lados. Así estamos por ser blandos, por lo que se necesita mano dura, firma, y en el tránsito, quienes circulan, lo deben hacer de manera preventiva para proteger a todos. Además, hay muchas personas que delinquen y utilizan la moto para delinquir sin la chapa patente", mencionó al respecto y haciendo alusión a la reunión llevada a cabo en el despacho del intendente, a inicios del mes de febrero, donde la Ordenanza que votó el Concejo, de autoría del propio Mársico, para retener motos estacionadas sin su chapa patente, el intendente indicó que lo charló con el concejal y la secretaria de control y auditoría para ver su implementación. "Castellano requirió a sus funcionarios de que se pongan a trabajar conmigo para poner en práctica la ordenanza que permite la retención de las motos estacionadas y circulando que andan en la vía publica sin identificación. Este es un proyecto que fue aprobado el año pasado que fue vetado por el intendente mismo, ya que me decían que era inconstitucional. Ahora parece que no lo es, con lo cuál me alegra que sea así. Apuesto a que Castellano va a cambiar su actitud y que va a llegar la mano dura, la que le pedimos siempre para los que están al margen de la ley", expresó el concejal.

CULPAS COMPARTIDAS

En relación a la relación que la Municipalidad mantenía con el Socialismo, cuando este dirigía la provincia, Mársico dijo que "siempre se acusó o se dijo que todo lo que estaba pasando era culpa de la falta de colaboración del gobierno provincial. Yo no lo comparto, me parece que la culpa fue de los dos. Yo a Pullaro le pedí la renuncia en su momento y eso que era de mi espacio político y avalé ese pedido. Entiendo que con lo que tiene que ver con Rafaela y la zona no se ha trabajado bien. Pero creo que ahora, ya que debería haber una interacción, espero que todo lo que faltó con el gobierno anterior, no falte con esto y es ahí donde uno tiene esperanza y espera que la cosa ande mejor. Si antes se decía que la cosa no andaba por esto y esto, espero que ahora mejore con el cambio", dijo y añadió: "Bonfatti perdió porque el Socialismo en materia de seguridad no supo hacer las cosas. Acá hubo obras, educación, salud... la provincia lo hizo bien en ese sentido. Pero la gente priorizó esa angustia y esa desazón que vive en materia de inseguridad, y eso fue prioritario", expresó el edil en Radio ADN.

Por su parte, hizo referencia al gobierno de Omar Perotti y de este mes y medio de trabajo: "no empezamos bien, y uno espera que se acomode la cosa. El Ministro de Seguridad no empezó bien. La gente hoy espera una respuesta ya y creo que hoy vos tenés que ir por la represión del delito, tenés que ir por ese camino y otra no queda. No nos olvidemos que las elecciones se ganaron en junio y ya pasó bastante tiempo para pergeniar una política, sabiendo que el gobierno anterior perdió por la seguridad", recordó y a la vez sostuvo: "ahora salen más de 400 policías egresados del ISeP y ninguno va a la Regional V. Ahora, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿A Pullaro? Falta de cintura política para manejarse y otras tantas más...", dijo Mársico.

Fuente: La Opinión