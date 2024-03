La gente no está conforme con la Municipalidad en la prevención del dengue

Sin lugar a dudas la falta de fumigación es una de las principales causas de que en Rafaela el dengue esté haciendo estragos. Viotti pareciera no entender del tema y delegó en manos inexpertas y los resultados están a la vista. No se fumiga y cuando se hace se lo realiza mal. Si bien es entendible que es un gobierno nuevo, también desde el gobierno municipal deben entender que lo que está en juego es la salud de la gente y que la campaña ya se terminó. Viotti debe comprender que ahora el intendente es él y que la comodidad que le daba su lugar de opositor ya no es tal. Llegó la hora de trabajar en serio y dejar de lado las cuestiones superfluas, es hora de cuidar a los rafaelinos.