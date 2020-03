Desde pérdida de apetito hasta fatiga: cuáles son los otros síntomas del coronavirus

La pandemia que atemoriza al mundo entero tomó por sorpresa a la población y a los cientos de países que se vieron afectados por la llegada del nuevo coronavirus.

La infección con SARS-CoV-2, llamada COVID-19, puede ser asintomática o puede causar enfermedad con síntomas desde leves hasta moderados o graves. Según lo observado en China, la mayoría de los pacientes tenía entre 30 y 80 años, y el 80% de los casos fueron leves. El período de incubación es de 2 a 14 días, con una media de 5 días y los síntomas más comunes son la fiebre, la tos, el cansancio y la dificultad respiratoria. Las formas graves comprometen el pulmón, causando neumonía. Las personas con más riesgo de enfermar son los mayores de 60 años y aquellas con enfermedades preexistentes.

Sin embargo, a medida que pasan las horas son más los avances científicos que intentan ganarle la batalla a la pandemia con más información. De este modo, los especialistas comienzan a advertir que fiebre, tos y dolor de garganta no serían los únicos síntomas que alertan de la presencia de la enfermedad. Por eso, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes del Covid-19?

Pérdida de sentido del olfato y del gusto



Durante el fin de semana, la Asociación Británica de Otorrinolaringología advirtió que perder el sentido del olfato y del gusto formaría parte de los síntomas del COVID-19. “Hemos identificado un nuevo síntoma que puede significar que las personas sin otros síntomas pero con solo la pérdida de este sentido pueden tener que autoaislarse, nuevamente para reducir la propagación del virus”, dijeron en el comunicado.

Por otro lado, el virólogo Hendrik Streeck, que coordina las investigaciones sobre la epidemia en el área de Heinsberg, la ciudad en la que se concentra el brote en Alemania, encontró también este síntoma en varios pacientes que trató por COVID-19, según dijo al diario Frankfurter Allgemeine.



Streeck entrevistó a un centenar de pacientes positivos. “De casi todas las personas infectadas que entrevistamos, al menos dos tercios informaron haber perdido el sentido del olfato y del gusto durante varios días”, dijo. “La pérdida es tan fuerte que una madre no pudo oler el pañal sucio de su bebé. Otros ya no olían su champú y la comida comenzaba a no saber nada. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecen estos síntomas, pero surgen inmediatamente después de la infección”, aseguró el investigador, al diario Frankfurter Allgemeine.

Fatiga

Otro síntoma común de Covid-19, así como el resfriado, la gripe y la fiebre es sentirse cansado o fatigado debido al cansancio de no poder dormir producto de la tos y a la dificultad para poder respirar que ejercen un malestar general para la persona infectada.

Falta de apetito

En diversos grados, los que han contraído el coronavirus han reportado que una de las primeras alarmas fue la de la falta de apetito. Fue el blogger Stephen Power, quien contrajo coronavirus y expuso en sus redes sociales que fue una de las primeras cosas que experimentó combinado con el cansancio y agotamiento producido por el dolor de no poder dormir.



Él cree que contrajo la enfermedad mientras estaba en el Festival de Cheltenham. El hombre del noroeste de Londres dijo: “He estado en la cama con fiebre desagradable, dolor de cabeza, tos leve y dolor de espalda durante casi cuatro días, estoy completamente exhausto y no tengo ganas de moverme o comer”.

Dolor de estómago

Al igual que con la pérdida de apetito, soportar un dolor de estómago puede ser otro de los tantos signos de esta pandemia. De hecho, un estudio recientemente publicado por el American Journal of Gastroenterology vincula los problemas estomacales con COVID-19 evidenciando que es uno de los síntomas inocuos de esta nueva enfermedad.



Descubrieron que el 48,5% de 204 personas que han sido infectadas por el coronavirus en la provincia china de Hubei tenían síntomas digestivos como diarrea.

Ojos rojos

En diálogo con la cadena de noticias CNN, una enfermera llamada Chelsey Earnest dijo que los ojos rojos eran “la señal más importante” de los residentes que tenían COVID-19, la enfermedad causada por el virus. “Es algo que presencié en todos los pacientes. Tienen, como... ojos de alergia. La parte blanca del ojo no es roja. Es más como si tuvieran una sombra de ojos roja en el exterior de sus ojos", reveló la enfermera.

En la misma línea, la Academia Americana de Oftalmología envió una alerta el domingo sobre informes de que el virus chino podría causar conjuntivitis, que es la inflamación de la membrana que recubre el párpado. Sin embargo, el descubrimiento de la profesional de la salud, quien ve decenas de casos por días, es extraño y no responde a ningún otro síntoma conocido hasta el momento, incluidos aquellos nuevos que incluyen la pérdida del olfato y el gusto por algunos días. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos no tienen ojos rojos, ni ningún problema ocular, en su lista.

Las principales medidas de prevención, según el doctor Daniel Stamboulian son:

-Lavado de manos frecuente con agua y jabón o alcohol en gel

-Respetar la cuarentena obligatoria

-Uso de barbijo solo en las personas que presentan síntomas (fiebre o tos) y sus cuidadores. Es importante seguir las indicaciones para un uso correcto de las mascarillas según las Guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

-Ventilar los ambientes

-Desinfectar superficies y utensilios de cocina con una dilución de lavandina (4 cucharaditas de té en 1 litro de agua) o alcohol etílico diluido al 70% (tres partes de alcohol y una de agua)

