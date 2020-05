Perotti con el látigo y la billetera

LOCALES Por Agencia de Noticias del Interior

No se girarán fondos a los municipios y comunas que autoricen salidas recreativas. El gobernador firmó un decreto en el cual detalla que aquellas localidades que no cumplan con las normativas reglamentadas de la cuarentena, podrían no recibir los fondos de la emergencia sanitaria.