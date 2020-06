Juan José Sebreli y su desafío para romper la cuarentena: “La desobediencia civil es la única manera”

Uno de los intelectuales que firmaron el documento titulado "La democracia está en peligro", donde sentaron su postura en contra de la cuarentena por el coronavirus en Argentina y en la "concentración del poder" por parte del Gobierno, volvió a la carga este domingo en una conferencia virtual.

Se trata de Juan José Sebreli quien brindó una charla titulada "Amenazas a la República en tiempos de pandemia", coordinada por Darío Lopérfido, donde volvió a cuestionar al Gobierno y el aislamiento como única medida contra el coronavirus en Argentina.

Para Sebreli, "la desobediencia civil es la única manera" de enfrentar el impacto negativo que tiene la cuarentena, en particular en la economía. Aunque marcó la diferencia con las "manifestaciones y pedradas al congreso como hacía el kirchnerismo", en referencia a las protestas durante la Ley Previsional en 2018 que terminaron con serios incidentes frente al Congreso.

"No hablo de cortar la calle ni hacer piquetes ni violencia. Simplemente que los comerciantes levanten la persiana si pedir permiso a nadie y que la gente vaya a trabajar y que los que no tienen trabajo puedan distraerse. Los derechos de una sociedad moderna", remarcó el escritor.

Este domingo, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, volvió a cuestionar a quienes se manifestaron contra la cuarentena el sábado, luego de haber apuntado a la "carta-denuncia" firmada por más de 100 intelectuales, abogados y científicos contra "la gestión de la pandemia" en el país y el "eficaz relato de la infectadura".

"No somos fanáticos de la cuarentena, a todos nos complicó la vida, nadie es procuarentena, en todo casos somos anti muerte, no queremos que la gente se enferme, padezca, tan sencillo como eso. Hay una lectura que es que nosotros sostenemos acá porque entonces el Presidente acumula políticamente y hay toda una especulación atrás de eso, pero es una editorial", afirmó el funcionario.

Además, apuntó a la difusión del texto "de alguien que está sentado cómodamente en su casa, y escribe con una notebook" y que su contenido "no tiene que ver con los barrios populares o con el trabajo que se está haciendo para que la gente no se enferme".

Sin embargo, Sebreli se expresó en contra de "convertir las villas en ghettos", en referencia a la situación en Villa Azul, en Quilmes, donde el gobierno provincial decidió aislar el barrio luego de detectar contagios masivos de Covid-19.

"Tendrían que haber hecho una investigación de entrada -que no la hicieron- de todas las villas y sacar a los enfermos y ponerlos en hospitales. Pero ahora se van a enfermar todos encerrados ahí. No tienen comida. Dicen que el Estado manda comida pero no es suficiente; y tampoco tienen agua para lavarse las manos", señaló durante la charla de este domingo.

Y vaticinó un escenario pos pandemia "con un país totalmente destruido" y que para tapar" esa situación es que el presidente Alberto Fernández quiere prolongar la cuarentena.

"El día que se destape la cuarentena se va a Ver que la mayoría de los negocios no pueden abrir porque están fundidos y miles de desocupados en la calle van a protestar", agregó Sebreli.

Finalmente, el escritor le dedicó unas palabras a su preocupación por el Gobierno frente a otra adversidad, además de la pandemia y es que "por primera vez es un populismo que no tiene plata".

Allí enumeró que "la fiesta peronista" del primer gobierno del General Perón duró sólo cinco años gracias al "oro ahorrado durante la Segunda Guerra Mundial" por la venta de trigo a Europa; y a la gestión de Néstor Kirchner con el "auge de la soja".

"Ahora Alberto Fernández y Cristina Fernández no tienen con qué pagar nada, no tienen con qué hacer asistencia social. ¿Cómo se las va a arreglar? ¿Quién. Quien los va a ayudar? Es un misterio", analizó Sebreli.

Y subrayó su inquietud por el "discurso del pobrismo", inspirado en la doctrina el Papa Francisco. Aunque advirtió que "la pobreza como una virtud es un mito difícil de que arraigue mucho tiempo, cuando la gente realmente sienta que desaparece la cuarentena".

