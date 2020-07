Para Bullrich, Alberto Fernández y Santiago Cafiero involucraron a Cristina Kirchner con el crimen de Fabián Gutiérrez

La titular del PRO, Patricia Bullrich, se mostró “impresionada” por las reacciones de Alberto Fernández y de Santiago Cafiero ante el comunicado de Juntos por el Cambio tras el homicidio de Fabián Gutiérrez. “Parece una especie de subconsciente. Cuando hablamos de un crimen institucional, ellos inmediatamente remiten a Cristina Fernández de Kirchner”, expresó la ex ministra de Seguridad.

Bullrich encabezó el comunicado por el asesinato del ex secretario del kirchnerismo, que generó ruido puertas adentro de la oposición, ya que fue no fue consensuado con todos los líderes del espacio. En tanto, desde el Gobierno condenaron el intento de politizar la muerte de Gutiérrez. Alberto Fernández fue tajante: calificó al documento como “canallesco” y a la postura de Juntos por el Cambio de una “miserabilidad absoluta”. Por su parte, el jefe de Gabinete condenó el intento de vincular al Gobierno “y envolver a Cristina en esto”, calificando esa idea como “repulsiva”.

De esta forma, la titular del PRO respondió: “Me impresionó mucho la reacción del Presidente y de Santiago Cafiero. Ellos involucraron a Cristina Fernández de Kirchner en algo que la oposición no la involucró”.

“Parece una especie de subconsciente de que cuando hablamos de un crimen de gravedad institucional, ellos inmediatamente remiten a la vicepresidenta”, agregó.

“En vez de negar o no involucrar a Cristina, la meten en medio de una polémica que nadie había arrancado”, se defendió Bullrich de los cuestionamientos del oficialismo. Y justificó: “En cualquier investigación de un crimen espeluznante como este se da en torno a lo que sucede alrededor de la personas asesinada. La gravedad institucional es que muere un testigo que estaba arrepentido en una de las causas más importantes de la Argentina, que sucede en un territorio donde desde el poder político hasta el poder judicial está dominado por la casta dominante de una provincia como Santa Cruz, un poder impenetrable”.

En ese sentido, la ex funcionaria de Mauricio Macri dijo que Juntos por el Cambio reclamó “abrir ese poder impenetrable e investigar el crimen en una circunstancia en la que ninguno de los componentes ese lugar estén involucrados”.

Las declaraciones apuntan directamente a Natalia Mercado, la fiscal del caso, hija de Alicia Kirchner y sobrina de la ex presidenta: “La actitud republicana hubiera sido dar un paso atrás ella de manera inmediata”. Además, Bullrich cuestionó al juez Carlos Narvarte “que a los dos minutos antes de tener a la persona detenida dijo que es un crimen pasional”. “Adelantó y generó una hipótesis, una idea de la muerte que condiciona a todos los actores para que acomoden las circunstancias alrededor del crimen de Gutiérrez”, acusó.

“Alberto Fernández tendrá que pensar por qué se le ocurrió inmediatamente que estábamos hablando de Cristina Kirchner cuando estábamos hablando de una cuestión institucional que tiene que ver con lo que hubo alrededor de la vida de Gutiérrez”, enfatizó. Y volvió a cuestionar al Presidente: “Alguna vez dijo la verdad, ahora como está sometido a un poder no quiere decir más la verdad. ¿A cuál Alberto Fernández le creemos? ¿Al que dijo en algún momento una verdad sobre Cristina o al Alberto Fernández que reacciona de manera inmediata y acusa, en vez de analizar las circunstancias de un crimen de alta gravedad institucional en la Argentina?”.

“Es muy terrible que en la Argentina estemos viendo que hay gente desesperada por buscar la plata de la corrupción y que eso no llame la atención al poder y que el poder diga que es canalla. Lo canalla es robarse la plata de la gente. Esa plata hubieran sido escuelas, autopistas, aeropuertos, no preguntarse, en un país en el que queremos una república y no como es Santa Cruz que es un poder blindado, ‘señores ¿podemos saber qué pasó alrededor de la muerte de un testigo?‘”, insistió.

Para Bullrich, “millones de argentinos tienen odio” porque “ven que hay bolsos con plata, casas y autos de millones y millones de dólares y que hay gente que cree que puede encontrar millones y millones de dólares que le pertenecen al pueblo argentino. El odio no es nuestro, no tenemos odio en sentido personal, me genera una repulsión que estemos viendo autos y casas que podrían ser escuelas o comida para los chicos”.

Sobre la actitud como fuerza opositora, la titular del PRO manifestó: “Tenemos bien claro lo que somos: transparentes, republicanos y demócratas. Pudimos haber cometido errores, pero nunca vamos a proteger a alguien que le haya sacado un bocado de comida a la gente robándose la plata”.

En tanto, tras fuertes discusiones por el protagonismo de Bullrich, el ala moderada del PRO forzó la creación de una mesa para consensuar y tomar decisiones “en un ámbito más expeditivo”. Así, intendentes del conurbano, legisladores nacionales, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal presionaron para limitar la autoridad de la ex ministra en el partido.

Con información de www.infobae.com