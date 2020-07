“El IFE no tiene fecha de vencimiento”

La vicejefa de Gabinete del gobierno de Alberto Fernández, que ha acentuado su presencia en los medios en los últimos días, aseguró que el Gobierno tiene un plan económico, aunque la cuarentena lo ha demorado y ha aumentado las dificultades para su aplicación. “Siempre dijimos que para recuperar la economía argentina había que tranquilizar la macroeconomía, luego poner a la producción en marcha para generar empleos para todos los habitantes; ese era nuestro objetivo de inicio, pero después de la pandemia tendremos que hacer un esfuerzo todavía más grande”, dijo Cecilia Todesca, en declaraciones al programa Digamos Todo de CNN Radio



“El gasto público es fundamental en un contexto de pandemia como éste es fundamental, es de libro de texto -sostuvo Todesca-. El sector público tiene que salir a sostener el ingreso de las familias y la viabilidad de las empresas. Lo hace el gobierno argentino y lo hacen todos los gobiernos del mundo, cada uno según las espaldas que tenga y la situación socioeconómica. Estas políticas de sostén son un buen piso una buena plataforma a partir de la cual habrá que reconstruir porque el efecto sobre la economía es muy fuerte”.



Consultada sobre los números de lo que el Gobierno ya lleva destinado a las ayudas de emergencia, respondió: “En gasto directo, ya llevamos más de 3% del PBI en el medio de la pandemia. Luego está el gasto indirecto, como el crédito, que tiene subsidio en la tasa y en la garantía, que ya supera los 2 puntos del PBI. El cálculo en este caso es más difícil porque depende del reembolso de los créditos”.

¿Hasta cuándo se puede pagar el IFE?, fue la siguiente consulta, sobre el Ingreso Familiar de Emergencia que perciben unos 9 millones de personas. “Todas las herramientas que hemos puesto en la cancha, como el paquete ATP, y el IFE, que es una transferencia sin contraprestación a un conjunto de familias, trabajadores informales y desocupados, están funcionando”, respondió al economista,

“El IFE es un programa que dio muy buenos resultados -insistió-, por eso hay un reclamo de no salir de él rápidamente. Uno de los peores errores que podríamos cometer es sacar el pie del acelerador de la ayuda económica demasiado rápido. Hay que ir calibrándolo. El financiamiento tiene un límite obviamente. Durante la pandemia el gasto es de sostén. Para proteger a los comerciantes, trabajadores y empresarios. A la salida deberíamos ir mutando hacia un plan de gasto público más vinculado con obras y financiamiento para que las empresas puedan tener capital de trabajo para volver a producir. Todo esto a la par de lo sanitario.”

En concreto, el IFE no tiene fecha de vencimiento. Así lo ratificó Celicia Todesca: “No la tiene y no debería tenerla, tenemos que ver qué pasa con las familias. si las personas no pueden salir a trabajar y no pueden completar su ingreso, el Estado tiene que estar para ayudar; si pueden salir parcialmente, una parte del ingreso la generan y otra no. Habría que calibrar”.

En cuanto a las diferencias de fase que se dan actualmente en el país, entre el AMBA y otros distritos y el resto de las provincias, ésto no incidiría en el IFE. Así lo explicó la vicejefa de Gabinete: “El IFE 3 va a ser igual que el 1 y 2; o sea que las familias que lo cobraron lo volverán a cobrar independientemente de la fase en la cual se encuentre la provincia donde vivan: distanciamiento o cuarentena estricta. Esto tiene una explicación. Si bien es cierto que la Argentina hoy funciona a dos velocidades, hay una recuperación que se nota en algunas zonas, que se mide por el consumo de energía eléctrica, cemento y otros insumos. Ahora bien, se puede tener una fábrica funcionando en San Juan pero ésta le vende su producción al AMBA. Por eso no se puede retirar rápidamente las herramientas de sostén, porque en vez de colaborar con la salida de la pandemia podríamos lograr el efecto contrario.”

Con el IFE sucede lo mismo, agrega la funcionaria: “Tal vez alguien en el interior no está en cuarentena pero el consumo no recuperó los niveles pre Covid, ni el empleo, por eso las familias en esos lugares siguen necesitando completar su ingreso. Tenemos que estar seguros de que no nos retiramos antes de tiempo”.

Todesca admitió que los datos de la economía en materia de desempleo, pobreza y destrucción de empresas serán muy negativos. “Todos esos indicadores van a exhibir datos muy fuertes de una crisis inédita. Las políticas del gobierno están dando resultados pero no alcanza. La recuperación es posible pero no minimizamos el impacto”.

Consultada acerca de la estrategia de los opositores y las últimas protestas, la vicejefa de Gabinete consideró que la oposición había salido a buscar espacio frente a un protagonismo muy fuerte del Presidente, que en los últimos tiempos concentró sobre sí el grueso del interés de la opinión pública.

“En este contexto la oposición desplegó estrategias para recuperar algo de espacio político. No me parece mal pero todos tenemos que comprender la gravedad de la situación y tratar de no pivotear perversamente en ella”, dijo.

¿La oposición entendió este contexto? “Bueno, una cosa es querer recuperar protagonismo y otro es cómo lo hacés. Hay algunos opositores que juegan un poco al límite”, deslizó Todesca. “Más diálogo y menos agresión”, propuso.

Fuente: Infobae