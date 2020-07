¿Hay coimas detrás del proyecto de YPF en la rotonda de Fanti?

Las redes sociales tienen fama de ser generadoras de noticias falsas, pero también se da muchas veces que reflejan lo que los medios tradicionales no se animan a publicar por miedo a perder la pauta. ¿Qué pasa con esta Estación de Servicios que tanta agua trae a este río que no deja de sonar?

Es moneda corriente decir que las redes sociales son generadoras de falsas noticias, seguramente en muchos casos debe ser así, pero también es cierto que muchos medios tradicionales no se animan a publicar muchas cosas que involucran al poder por miedo a perder la pauta que les permite sobrevivir, máxime en estos tiempos de vacas flacas en donde todo se hace muy difícil y no hay plata que alcance para paliar los gastos que un medio necesita,

Salvo que el dueño del medio sea algún juez o empresario corrupto que sea poseedor de dineros sucios y goce de impunidad que le permita hasta no pagar sueldos y tener empleados en negros, todo se hace muy difícil y por ahí uno puede llegar a entender a aquellos que no se animan a dar su opinión en temas candentes que involucren a poderosos y por que no corruptos.

Nos preguntamos si el tema de la YPF que se quiere instalar en la rotonda de Luis Fanti tiene alguna de estas aristas y a decir verdad,.. no lo sabemos.

No podemos afirmar ni desmentir nada, no por que no nos animemos a decirlo, simplemente por que no tenemos la certeza, es decir, ni afirmamos ni dejamos de hacerlo, simplemente nos preguntamos.

Por qué razón este emprendimiento generó tantas versiones en la ciudad no lo sabemos, quizá tenga que ver con que el poder político decidió hacer en el lugar una rotonda innecesaria con un gasto de dinero también innecesario.

Quizá tenga que ver con que para hacer la Estación se requiera de un permiso especial por que en el lugar hoy es imposible por estar prohibido por el Código Urbano.

También es posible que se piense mal por que a los dueños del predio se los recibe en el Concejo Municipal cuando mucha gente en oportunidades no tiene un techo para refugiarse y nadie los recibe.

A diario nos preguntan si hay coimas de por medio, y honestamente les decimos a los que se interesan por el tema que NO LO SABEMOS.

Tengan la seguridad nuestros lectores que si supiéramos que existe algún acto delictivo seríamos los primeros en hacer la denuncia ante la justicia.

La familia Merli propietaria del predio debe ser una familia honesta, no podemos decir lo contrario ya que no los conocemos, quizá tienen la mala suerte que al Intendente de Rafaela se le ocurrió hacer una rotonda en ese lugar que seguramente los va a beneficiar, ..pero eso debe ser algo fortuito, aunque las redes sociales, esos mal intencionados que muy pocas veces dicen la verdad, hablan de coimas, testaferros y lavado de dinero.

Ojala esta no sea la excepción y los comentarios sean "dignos de esas redes sociales" que tal mal calificó la señora Merli en el Concejo en oportunidad de mal tratar a los concejales de la oposición y no reflejen la verdad, de lo contrario, seguramente estaremos allí para molestar, que es lo que hacen los buenos periodistas, los que no dependemos de ninguna pauta para decir la verdad.