Marchar hoy es defender a la casta política corrupta

Es mentira que en Argentina está en juego la educación pública, eso es una fantasía que algunos pícaros que ven resentidos sus intereses particulares quieren hacerle creer a la gente para no perder sus privilegios y seguir gozando de ellos en detrimento del resto de la sociedad.

Las universidades públicas se convirtieron desde hace mucho tiempo en una "caja" preciada para los políticos, que con el presupuesto de las mismas les permiten financiar la política valiéndose de la autonomía que las mismas tienen y el casi nulo control que el Estado ejerce sobre las mismas.

Desde la campaña electoral Javier Milei viene pregonando que va a realizar un profundo cambio en la educación Argentina, nadie se puede sentir sorprendido.

Hoy se llama a una gran manifestación para supuestamente "defender la educación pública" cuando la misma no está bajo ningún concepto en peligro. Lo que sucede es que lo que realmente se encuentra en peligro es el "curro" de lo políticos, el terrible robo que vienen haciendo teniendo a las universidades como escudo. Resulta indignante que en Argentina haya universidades que se dediquen a hacer películas y destinarle cifras millonarias, también es inentendible que en alguna casa de altos estudios no se cuente con el material imprescindible para que los alumnos puedan aprender y si se financien viajes disfrazados de intercambios, algo absolutamente reñido con el más elemental concepto de prioridad.

La casta política, en donde están incluidos algunos dirigentes y directivos universitarios, debe aceptar que el presidente Milei fue elegido por la gran mayoría de los Argentinos, y que aún no llegó a los cinco meses de gobierno y lo está haciendo con toda la política en contra a raíz de su firme decisión de terminar con las prebendas para quienes desde hace 40 años viene destruyendo al país sistemáticamente.

Resulta inaudito que se reaccione ante una posible auditoria, eso es por que se sabe que los fondos destinados en muchos casos fueron mal utilizados y no resisten una revisión.

La oposición política debe saber aceptar la derrota sufrida y entender que no son más gobierno, que la gente eligió otro modelo y que ese modelo elegido es el propuesto por el presidente Milei en la campaña electoral misma, que no se mintió como habitualmente lo hacen los corruptos que hoy sangran por la herida y proponen soluciones reñidas con la lógica democrática, es otra la Argentina que estamos viviendo.

No debemos caer en falsas profecías apocalípticas maquinadas por los políticos ladrones y mentirosos que no sumieron en la pobreza y la decadencia por sus ambiciones personales y su afán angurriento y mezquino, hoy no se marcha en defensa de la educación pública, hoy se marcha a favor de continuar con la corrupción de esos ladrones que tanto mal le vienen haciendo a la república.