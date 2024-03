Los gobernadores, al Gobierno: que un tuit de Javier Milei no tire abajo la negociación

Uno de los gobernadores dialoguistas de Juntos por el Cambio tomó la palabra en el medio de la reunión convocada por el presidente Javier Milei. Mirando al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y al ministro de Interior, Guillermo Francos, dijo: "Que cuatro horas de reunión no queden en la nada por un tuit".

La frase tuvo un respaldo unánime entre sus pares, por eso la difundieron como si hubiera sido un coro, al menos entre quienes integran el bloque dialoguista. Distinto fue la postura del sector peronista que asistió a la cumbre, encabezado por el bonaerense Axel Kicillof y el ausente Ricardo Quintela (La Rioja).

La división entre los invitados no fue disimulada ni siquiera por la Casa Rosada. El mismo Francos celebró que la propuesta de ofrecer el regreso de Ganancias a cambio de la aprobación de la ley ómnibus XS obtuvo un "consenso mayoritario".

En la previa, la desconfianza no distinguía orígenes partidarios. Un enojo transversal recorría a todos los gobernadores por las declaraciones del jueves por la noche de Milei, en las que dijo en LN+ que su único error en lo que va de la gestión fue creer en los mandatarios provinciales.

Una previa agitada por Javier Milei

Con ese prólogo llegaron los gobernadores que mantienen cierta sintonía con la Casa Rosada, como los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Alberto Wereltilneck (Río Negro), Gustavo Saénz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), estos últimos dos representados por sus respectivas vicegobernadoras Hebe Casado y Gisela Scaglia.

Este contingente, clave para la administración libertaria, en la voz de uno de ellos, dejó en claro que están de acuerdo en avanzar con las conversaciones por el Pacto de Mayo pero que el "factor Milei" debe ser algo que el Gobierno tiene que controlar.

"Que salga la ley va a depender exclusivamente de nosotros (por los gobernadores de JxC), no del Gobierno. Si decidimos entrar en la disputa narrativa como nos plantea Milei, no sale nada, porque lo único que hace el Presidente es destruir puentes", se quejó un gobernador de la UCR.

Los que no la ven

La postura de estos mandatarios provinciales, que ven con buenos ojos el desembolso de US$ 6.000 millones por año que la Casa Rosada sostiene que recibirán por la reversión de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, no fue unánime debido a que encontró resistencia en Kicillof, Quintela y el gobernador de la Pampa, Sergio Ziliotto. Por eso desde el Gobierno hablaron de un "consenso mayoritario".

Resta ver la postura que tomarán los que en Balcarce 50 consideran "en duda", como Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero) quienes según una fuente del liberalismo al tanto de las negociaciones "están miopes, pero pueden llegar a verla con anteojos".

Los que la ven

Parte de las negociaciones entre Milei y los gobernadores dialoguistas pasará porque, como contó este portal, el Gobierno deje de buscar "poner en la misma bolsa" a los mandatarios de Unión por la Patria (UP) con los de JxC y el peronismo no kirchnerista. "Es imposible armar algo razonable con el Presidente, cuando en realidad lo que tendría que hacer es dividirnos. Por lado estamos los dialoguistas que acompañamos discursivamente y la estrategia de bajar el déficit y bajar el gasto. No somos lo mismo", remarcó un gobernador del PRO.

A la espera del factor Milei, ninguno de los gobernadores salió a criticar el encuentro. "Fue una buena reunión donde se escuchó a todos y el gobierno está proponiendo una ley bases similar a la anterior pero apoyada en los temas que ya tenía consenso", sostuvo Macri al salir de la Casa Rosada. "La reunión fue muy productiva para sacar el país adelante", afirmó Frigerio en conferencia de prensa.

Al cierre de esta nota, MIlei todavía no había tuiteado sobre la reunión.

* Para www.letrap.com.ar