Que Milei le delegue todo a "el Jefe" frena a los seguidores independientes de las fuerzas del cielo

El presidente Javier Milei descoloca a sus interlocutores. A veces parece apasionado por la construcción política, la trama electoral, fija escenarios y, de pronto, terminan abruptamente la charla proponiéndole a su invitado “háblalo con Karina”.

Por supuesto, esos dirigentes, legisladores y algún intendente que aún mantiene su pertenencia al PRO, el radicalismo o el mismísimo peronismo, quedan sorprendidos. Esa carpeta con demandas con las que llegan directo al jefe de Estado, los que pueden, quedan azorados con el pedido que les hace Milei para que esos temas “que no entiende” los hablen directamente con "el Jefe" presidencial.

Esa sorpresa, que inmediatamente se transforma en desolación, los frena, hasta casi los inhibe de seguir con el progreso de la charla o el esbozo de armado electoral que habían empezado a desarrollar, no con algún tropiezo de por medio, con el presidente de la Nación.

Hace unos meses, uno de estos visitantes ilustres, además del consejo de que todo lo concerniente a la gestión lo hablase con Karina, también escuchó otro consejo. “Habla con Pareja, es el único que no me cagó de lo que armamos en la Provincia” de Buenos Aires.

Sebastián Pareja era senador provincial hasta que la hermana y jefa lo convocó para participar del esquema nacional. Es el Secretario de Integración Socio Urbana, por el cual se están operativizando algunos proyectos frenados porque “no hay plata”. Igualmente, el legislador en uso de licencia prefiere casi que no lo nombren. Ya ha pagado un alto costo por el rol de armador por debajo del ya separado y borrado de todas las piedras libertarias Carlos Kikuchi.

Según los días, crece y decae la candidatura de "el Jefe" como diputada nacional. Son esos momentos en los que todos miran a José Luis Espert, con quien el presidente de la Nación habla una vez por semana de Economía y también de política, y quien fue invitado especialmente para presentar el libro que Milei no pudo mostrar en la Feria del Libro y que hará público en un acto en el Luna Park.

Al “Pelado”, ahora bautizado por el jefe de Estado como “el Profe”, tampoco le gusta semejante exposición. Sabe cuánto duran las estrellas en el firmamento anarco libertario. Si no, preguntarle al hasta hace muy poco tiempo súper poderoso jefe de Gabinete de la Nación, Nicolás Posse, cada vez más raleado de la mesa ratona del verdadero poder, que sólo comparten los Milei con Santiago Caputo.

Salvo el presidente de la Nación, por obvias razones, la mayoría de los interlocutores oficialistas, participen o no del esquema de poder directa o indirectamente, consideran que tanto el jefe de Gabinete como los dos estrechísimos colaboradores presidenciales, “parecen personas que se enamoraron de grande. Se creen que se la saben todas y terminan siendo un peligro porque descreen de los que tenemos alguna experiencia y menos valoran las alertas que les damos”.

¿Qué pasará si, en algún momento, visto cómo todos los días su palabra tiene influencia, Posse da un paso al costado? Su relevo será el ahora mejor considerado y ponderado Guillermo Francos o pasará, como siempre sucede en todos los gobiernos, que quieren resolver los problemas radicalizándose con sus dogmas sin considerar que es por esas creencias que están en problemas. Le pasó a Mauricio Macri, a Cristina Fernández de Kirchner y a Fernando De la Rúa, para dar ejemplos más recientes.

Mientras sigue encendida la usina de rumores de la ruleta de renuncias y despidos, nunca de incorporaciones rutilantes o experimentadas, Milei hace notar que sólo le preocupa el tema económico, en el que prevé no solo una baja de la inflación, sino una rápida recuperación a partir del año próximo, no del segundo semestre.

Si bien no lo habló con "el Jefe", en el entorno de Victoria Villarruel saben que luego del cerrado tratamiento de la Ley Bases II, que podría recibir modificaciones en algunos artículos en la sanción definitiva, su próxima iniciativa estará centrada en la reforma política con la aprobación de la boleta única en papel, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados el año pasado.

La BUP será un nuevo problema para la dirigencia y los partidos políticos. El otro objetivo que trae consigo esta iniciativa es ponerlo en problemas a Axel Kicillof y comprometerlo a desdoblar la elección provincial o decidirse a no adherir. Ambas decisiones tendrán un costo político que el oficialismo, aún no se sabe si con el PRO de aliado o no, querrá aprovechar.

“La idea es ganarle a Kicillof. Esa también es su otra obsesión junto con la inflación”, confesó quien lo visitó hace quince días y no sabía cómo seguir en la charla. Mientras tanto, La Libertad Avanza inició su camino a armar un espacio político. “La van a cagar. No saben hacerlo. Que se dediquen a la gestión”, le pide, casi resignado, un expeditivo referente del cambio que quiere que al Gobierno le vaya bien.

