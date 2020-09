Mario Negri, sobre el acuerdo en Diputados: «El esfuerzo de la semana pasada valió la pena»

Mario Negri, presidente del Bloque UCR y del Interbloque Juntos por el Cambio, celebró el acuerdo logrado este martes en el encuentro con Sergio Massa y sus pares de la Cámara de Diputados. En la reunión, se estipuló el retorno de las sesiones presenciales para el debate de aquellos temas de mayor envergadura institucional. “El esfuerzo de la semana pasada valió la pena”, afirmó el dirigente en «Animales Sueltos».

Con esta lógica, el cordobés aseguró que la resolución decidida en el día de ayer es un gran logro. En este sentido, se llegó a un acuerdo en el que las comisiones serán virtuales, para que los diputados no deban viajar todas las semanas debido a la cantidad de contagios de coronavirus. Asimismo, aquellas sesiones en las que haya mayor consenso también mantendrán su formato remoto. En cambio, los debates de temas calientes serán presenciales y solo basta que así lo requieran 10 diputados. De esta manera, el protocolo se renueva por 30 días y no por 60, como se había estipulado en un principio.

En esta línea, Negri hizo foco en la importancia del pleno funcionamiento de las instituciones. “Nosotros somos esenciales, pero no especiales”, manifestó. A lo que agregó: “Si la vacuna llega recién el año que viene, el Congreso no puede esperar y seguir en la virtualidad”. En los próximos días, Sergio Masa deberá establecer un espacio más grande para realizar las posibles sesiones presenciales, ya que en la actual sede de la Cámara baja no caben los 257 diputados con las distancias correspondientes.

En cuanto a la continuidad del trabajo en el Congreso, el presidente del interbloque Juntos por el Cambio afirmó que se vienen temas “muy calientes”. “Hay que ir al Congreso con los protocolos, se vienen teman muy calientes que necesitan del face to face. La virtualidad acorta los debates propios del Parlamento. Debemos estar presencialmente para debatir los temas de mayor envergadura, que no se pueden debatir detrás de una pantallita”, explicó.

Sin embargo, a pesar del consenso logrado ayer, Negri expresó que su bloque no va a retirar el amparo presentado. “Será la Justicia la que definirá si la sesión de la semana pasada tiene legalidad. Nosotros creemos que no porque el protocolo se había renovado sin consenso, que era la condición principal”, explicó el diputado. Del mismo modo, negó que el oficialismo haya pedido que se retire la acción judicial.

