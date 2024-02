Gremios docentes y ministros provinciales se reunieron con el gobierno por el piso salarial nacional

Este martes por la tarde-noche, dirigentes de los cinco sindicatos docentes nacionales se reunieron con autoridades del Gobierno nacional con el fin de discutir el salario mínimo del sector. También fueron convocados al encuentro los ministros provinciales, entre los cuales estuvo José Goity, de Santa Fe.

La reunión se dio un día después del paro nacional por 24 horas realizado por la Ctera -por lo cual no empezaron las clases en la mayor parte del país-, medida a la que adhirió el gremio provincial Amsafe, que llevó adelante dos días de paro.

El objetivo del encuentro, que no fue llamado formalmente una paritaria, fue “iniciar los diálogos a fin de acordar el convenio marco nacional del salario mínimo docente”.

El paro concretado en todo el país es en rechazo a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y el Fondo de Compensación Salarial, recursos que reciben 10 provincias para solventar los salarios docentes (Santa Fe no está entre ellas) y que opera justamente una vez que se define el piso salarial nacional. También por las partidas destinadas a brindar alimentación a las niñas, niños y jóvenes en las escuelas y que, según se comunicó, no vendrán con aumentos de parte de Nación.

Por la convocatoria que había hecho llegar el Gobierno, habían dado marcha atrás al paro los otros cuatro sindicatos docentes nacionales, que forman parte de la CGT: UDA, Sadop, Amet y CEA.

Tras la reunión, Sergio Romero, secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), manifestó a la prensa en el lugar que “no ofrecieron nada, fue un diálogo de sordos. Hasta en un momento determinado quisieron negar el ámbito paritario. Nos vamos muy tristes, porque tenemos docentes con el salario mínimo en Argentina en 250 mil pesos. Muchos de ellos son jefes de familia”. Y agregó: "Incluso, al no pagar el incentivo, ya no son más 250 mil, sino que le están restando al salario inicial. Todas malas noticias. No se habló de inversión, ya que es una responsabilidad del Estado nacional garantizar el financiamiento educativo".

A su vez, Romero anunció una convocatoria para este miércoles a las 17, en la CGT, donde se podría convocar a un paro general de los gremios docentes agrupados en esa central obrera.

En tanto, la titular de Ctera, Sonia Alesso, expresó al respecto que “nosotros tenemos votadas las medidas de acción en el Congreso de Ctera. No tenemos mucho que dudar en este sentido. Sí una cuestión de temporalidad porque nosotros estamos convencidos de que nos asiste la razón, en el sentido de que esto debe ser cumplido y que ya están perjudicándonos a los docentes”.

La reunión pasó a un cuarto intermedio hasta el martes próximo.

Inicio de clases en Santa Fe

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inaugurará este miércoles el inicio del ciclo lectivo 2024 en la Escuela N° 698 “Ingeniero Miguel Lifschitz” de la localidad de Las Tunas, en el departamento Las Colonias.

La actividad se llevará a cabo a partir de las 12 en el establecimiento ubicado en la calle San Roque. Participarán también el ministro de Educación, José Goity; las secretarias de Educación, Carolina Piedrabuena, y de Gestión Territorial, Daiana Gallo Ambrosis; la subsecretaria de Nivel Secundario, Mariela Bosio; y la delegada Regional Delia Colussi.

Antes, Goity, junto al intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, encabezará a las 8 el acto en la Escuela “Sargento Cabral” de la ciudad, ubicada en Las Heras 4720.

Además, ministros y funcionarios del gabinete provincial encabezarán actos de inicio lectivo en distintas localidades. La vicegobernadora Gisela Scaglia y la ministra de Salud, Silvina Ciancio, a las 8.30 harán lo propio en el Jardín Nº 345 de Tostado, en Tucumán e Islas Malvinas. En tanto, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, a las 7.45 estará presente en la Escuela Cornelio Saavedra N° 388 de Bauer y Sigel, en calle Belgrano.

A su vez, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, junto con el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, participará a las 8 del inicio lectivo en la Escuela Cristóbal Colón N° 479 de la mencionada ciudad, situada en Bulevar Lehmann 929.

Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, asistirá a las 8 a la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 341 de Nelson, en Belgrano 630.

Por último, el ministro de Economía, Pablo Olivares, participará a las 8.30 del acto que se llevará a cabo en la Escuela Margarita Bustos de Ovietta N º 6132 de San Justo, situada en Colonia Angeloni (3 kilómetros al oeste del ingreso por Ruta 11).

Además, funcionarios del gabinete provincial participarán de actos de inicio lectivo de Villa Ocampo, Rafaela, Gobernador Crespo, Santo Tomé, Coronda, Recreo, Armstrong, Rosario, Villa Amelia, Venado Tuerto, Piamonte, San Jorge y San Cristóbal.

CON INFORMACION DE EL LITORAL.