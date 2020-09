Sandra Capello: "Estamos muy preocupados por la falta de responsabilidad de la gente".

Este lunes al mediodía, bajo la nueva modalidad, la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud brindó un nuevo reporte epidemiológico de la ciudad, donde dieron a conocer la situación actual, con datos oficiales, hasta la hora 11, tomando como análisis los 17 casos anunciados por la provincia el domingo a la noche, recordando que de ahora en adelante los informes locales se llevarán a cabo de lunes a viernes desde las 11:30. Como es habitual, en la conferencia de prensa virtual estuvieron presentes la infectóloga Sandra Capello y el Subsecretario de Salud del municipio local, quienes dieron a conocer los números de la pandemia hasta el mediodía de ayer en la ciudad, respondiendo luego algunas inquietudes de la prensa.

En primer término, Capello comentó que "hasta las 11 de hoy -por ayer- se registran 17 nuevos casos, ya informados por la provincia en la noche del domingo. Se otorgaron 15 altas durante el fin de semana y actualmente hay 92 personas activas, recuperados 115, aislados 430, 3 fallecidos y 220 casos en total desde marzo. En cuanto a las camas de terapia intensiva críticas, tenemos 5 pacientes Covid positivos de los cuáles 4 se encuentran en asistencia mecánica respiratoria, hay también 3 pacientes no Covid, 1 en AMR. Sobre las camas de internación general, en el área Covid hay 10 pacientes internados positivos y 1 paciente sospechoso".

GRAVE PROBLEMA

Posteriormente, Racca informó que "el fin de semana lo utilizamos para hacer unos análisis y se me ocurrió hacer un breve resumen de la situación actual. Hasta este lunes tenemos pacientes positivos que cuentan con obra social y pacientes positivos que no la tienen. Tenemos pacientes positivos que se contagiaron en su trabajo, en una fiesta, tenemos pacientes positivos niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, pacientes de casi todas las edades, pacientes que tienen comorbilidades que se quedaron en sus casas y no tuvieron ningún problema, pacientes con comorbilidades que están en terapia intensiva, también tenemos jóvenes que están en terapia, entre ellos 2 menores de 30 años que están con respirador. También tenemos pacientes positivos que se contagiaron en reuniones afectivas, en un bar, en tribunales, en la iglesia, en una empresa, en su oficina, en una farmacia, recibiendo un viajante, en una reunión de trabajo y también tenemos pacientes positivos que no sabemos dónde contrajeron el virus. Además, tenemos pacientes positivos que son ingenieros, empresarios, operarios, comerciantes, farmacéuticos, juez, fiscal, policía, empleados municipales, médicos, enfermeros, kinesiólogos, psicólogos, abogado, futbolistas, funcionarios, sacerdote, dueño de campo y sus peones, ambulanciero, administrativo y también changarín o desocupados. Tenemos pacientes positivos que hicieron bien las cosas desde el primer momento, que fueron sinceros y que nos entregaron toda la información para que nosotros podamos armar los mapas epidemiológicos y poder hacer nuestra tarea de la mejor manera. Pero también tenemos otros que no lo hicieron". Luego de estos datos interesantes, el facultativo agregó luego que "todos estos datos demuestran que actualmente tenemos un problema instalado en Rafaela, y que si el 20% de la población cumple con la normativa vigente, la tasa de contagio baja considerablemente. No es una curva empinada, sino es más bien solapada. Ni hablar si superamos ese 20% de la población que cumple. Y las recomendaciones son las de siempre, no salir si no es necesario, utilizar todos los medios electrónicos para evitar la salida, no temer, porque no es el miedo el que a nosotros nos tiene que movilizar, sino que es la información, porque si tenemos que salir por una actividad que tenemos que hacer el desafío es cumplir con el uso del barbijo y todas las medidas de cuidado. Y sobre todo hacer el ejercicio de no calificar como contacto estrecho y que lo venimos diciendo hasta el cansancio. Ese es el desafío para los próximos meses en nuestra región. No salir si no es necesario, agotar todas las formas para quedarnos en casa, tratar de cuidar a los adultos mayores y a los que presentan comorbilidades. Cumplir con las normas vigentes sobre todo en las reuniones afectivas, ya que son un foco de contagio de lo más frecuente que tenemos. Cumpliendo con todo esto, le damos una gran mano al sistema sanitario. El virus está en la ciudad, y vamos camino a tener transmisión comunitaria, ya lo hemos dicho, pero lo que no sabemos es cuándo llegará ese momento, ya que lo va a determinar la Nación".

INTRANQUILIDAD

Continuando con el análisis, la doctora Capello sostuvo luego que "todas estas personas tienen la indicación de estar aislados en sus domicilios. Esto no quiere decir que toda la población lo esté cumpliendo. Nos ha pasado que hemos llamado para hacer los controles de los pacientes, incluso para ir a realizar el hisopado, nos ha pasado que estaban en la peluquería y que se sintieron mejor y fueron a trabajar, con lo cuál tuvimos que avisar al empleador que tenían un sintomático trabajando. Esto tiene que ver con el concepto individual de la infección, de la gente, que piensa solamente en uno cuando en realidad hay que pensar en el otro. Si salgo cuando debo estar aislado pongo en riesgo a toda la gente que estuvo en contacto conmigo por más que me sienta bien. Hay 430 personas que tienen indicación de aislamiento. Los centros de aislamientos están preparados para la gente positiva de Covid que no reúnan las condiciones en sus domicilios de estar aislados. Hasta el momento, la mayoría de los aislados prefieren quedarse en sus domicilios. Se trata de que cada uno haga un examen de conciencia, ya que nos preocupa mucho el comportamiento de la gente. No se trata de prohibir, sino que cada uno se haga responsable de la situación que se está viviendo. Si tienen síntomas, quédense en sus casas, pero de verdad, sin estar en contacto con el resto de sus familiares por más que se sientan bien. Tienen que pasar los días determinados para dejar de eliminar virus. Nos preocupa la situación de la ciudad, ya que tenemos muchos en terapia, muchos casos activos, muchos contactos estrechos pendientes del hisopado, ya que todos los casos positivos de Rafaela son comprobados con hisopados positivos. Estamos haciendo unos 50 hisopados diarios, unos 25 a 28 por día en la carpa ubicada ubicada frente al Hospital, entre 10 y 15 con las ambulancias del 107, 10 en el Centro de Salud de la zona norte de la ciudad (barrio Zazpe) y más todos los que se hisopan en la guardia del Hospital. Esto hace que haya muchos turnos otorgados y necesitaríamos mucha más gente trabajando, pero es a lo que llegamos para cumplir. Por eso estamos muy preocupados, desde este centro de salud, por la falta de responsabilidad de la gente".

PACIENTES NO COVID

A EFECTORES PRIVADOS

Por su parte, en horas de la tarde de este lunes, la Dirección Regional de Salud Rafaela informó que funcionarios del Ministerio de Salud de la Provincia se reunieron con el director a cargo del Hospital Doctor Jaime Ferré, doctor Diego Lanzotti, y representantes de los efectores de salud privados, a fin de articular instancias de coordinación de los sectores públicos y privados en la contingencia viral de Covid-19. Al respecto, se consideran tres etapas donde, en la situación que así lo requiera, y que el hospital se encuentre superado en su capacidad de camas, los pacientes no Covid-19 serían derivados al sector privado para dar respuesta a sus correspondientes problemas de salud. Es importante aclarar que será un profesional médico moderador quien se ocupará del monitoreo de las derivaciones.

Sobre este tema, Racca amplió el panorama durante la mañana y sostuvo que "se construyó un sistema de 3 eslabones. El primero es el que cuenta el Hospital, la guardia exclusiva para Covid y Hospital polivalente. Segundo es Hospital monovalente, o sea cuando se exceda la capacidad que tenemos y que estamos prácticamente al límite con los números que hemos dado a conocer, de personal y capacidad de camas. Estamos pensando en cerrar algunas de las áreas que tiene el Hospital para que se dedique solamente a la atención Covid. Está hecho el convenio para que la patología que el Hospital habitualmente atienda, que sea no Covid, sean los efectores privados los que la atiendan. Se está discutiendo cómo se va a articular esa dinámica y en los próximos días se pondrá en marcha. Y la tercera, y esperemos que no sea necesaria, será que la ciudad, con sus clínicas y su Hospital, atienda sólo Covid".

