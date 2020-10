¿Fase 1 encubierta en Rafaela?: provincia casi no testea en la ciudad

Un número significante de lectores de R24N reportan que a pesar de presentar síntomas leves a moderados y reportarlos al servicio de emergencias 107, no son hisopados o siquiera chequeados y de todas formas son tomados como casos positivos de coronavirus.

¿Qué pasa en Rafaela que solo hay testeos para aquellas personas con dificultades respiratorias severas o para aquellos que cuentan con el dinero para practicar un hisopado privado?

Muchos locales en el microcentro se encuentran cerrados completamente. Un solo caso sospechoso, dado como positivo por el 107 sin ser hisopado, alcanza para detener toda la actividad de un comercio, ya que los contactos estrechos también están obligados a cumplir con el aislamiento sin ser revisados.

Diferente es la situación de algunas grandes fábricas, que solicitan a sus empleados que ante el menor síntoma o contacto estrecho no concurran al trabajo, pero tampoco lo reporten al 107, para evitar tener que detener la producción o costear hisopados privados.

Los hisopados privados son un lujo al que pocos pueden acceder. En los laboratorios privados de la ciudad la prueba de Covid-19 oscila entre los $ 5.000 y los $ 8.000, lo que para muchos rafaelinos representa un mes de alquiler completo.

A pesar de que la maquinaria propagandística del Estado Nacional hace parecer otra cosa, el programa DetectAR paso por Rafaela con mucha pena y poca gloria, solo unos pocos testeos de los que aproximadamente el 50% resultaron ser positivos. En tanto el Estado Provincial ha montado un centro de auto-hisopado solo "para la foto", otra vez, desde el 107 se da como positivo a quienes llaman con tan solo mencionar algún que otro síntoma compatible con la enfermedad. Los contactos estrechos del supuesto positivo que buscan ser responsables corren con la misma suerte, el reporte implica 14 días de cuarentena.

Se especuló en varias oportunidades con retornar a Fase 1, pero nadie quiere pagar el coste político que ello implica, sin mencionar que la efectividad de esta medida es sumamente relativa. La Fase 1 sirve solo para contener una ola de contagios a corto plazo, sin la preparación de la infraestructura sanitaria y la compra de los testeos necesarios para detectar a los casos positivos no tiene mucho sentido, pero ante la crisis económica y la negativa a reducir el gasto público (y detener la fábrica de "ñoquis", "filtraciones" y salarios políticos altos) es la única medida que se les ocurre a nuestros gobernantes.

La aparente solución es arriar al pueblo hacia una "Fase 1 encubierta", sin testeos, todos positivos y evitando las manifestaciones de los comerciantes. Si bien esto no reporta una destrucción total de la economía, esta se da en forma paulatina, por lo que la medida, si bien disimulada, no resulta sostenible a largo plazo.

El sistema sanitario tampoco resistirá a largo plazo si no se lo refuerza. Por el momento a Perotti no se le cae una idea, no estaría dispuesto a resignar los beneficios de la casta política o el asistencialismo esclavizante que mantiene cautivo a muchos santafesinos y solo se le ocurre rezar a "San Vacuna".