Con un amplio acuerdo, el Senado votará nueve proyectos del oficialismo y la oposición

El Senado sesionará esta tarde a partir de las 14 con un temario consensuado entre todos los jefes de bloque. En una reunión de Labor Parlamentaria, la primera formal en contexto de pandemia, todas las fuerzas políticas acordaron el extenso temario que tiene como proyecto principal la Ley de Quiebras, una ley que Juntos por el Cambio venía reclamando desde que se giró a la Cámara alta el 31 de julio. Con media sanción en Diputados, la norma fue modificada en comisión por lo que deberá ser girada nuevamente a la Cámara de origen para ser sancionada.

El objetivo, según fuentes parlamentarias, es que el Senado sesione una vez por semana en un marco de menor tensión a la que enfrentó al oficialismo y la oposición en las últimas semanas. La de hoy será la cuarta sesión en tres semanas, incluida la especial en la que presentó su informe el jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero.

La Ley de Quiebras es una iniciativa consensuada en la Cámara baja con eje en empresas que iniciaron un proceso concursal por la caída de la actividad económica en el marco del aislamiento obligatorio decretado desde marzo. Entre otros beneficios, se postergan los plazos para concursos preventivos y quiebras.

La ley suspende hasta el 30 de junio de 2021 el cómputo de plazos en procesos de concursos y quiebras (Diputados había establecido 31 de marzo como fecha límite) para los sujetos que hayan iniciado el trámite después de que el Poder Ejecutivo Nacional declarara la emergencia sanitaria por medio del decreto 297/20 y también aquellos que peticionen o inicien los trámites de quiebra desde la vigencia de la ley hasta el fin de la emergencia.

No podrán en cambio beneficiarse “los sujetos que entre el período de sospecha que fija el artículo 16 de la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras y hasta dos años siguientes de la entrada en vigencia de la ley realicen” operaciones como “giros o transferencias al exterior en concepto de atesoramiento, o por cualquier otro motivo, mediante las cuales los beneficiarios sean sus propios accionistas, socios, integrantes o entidades (empresas, fideicomiso o similar) vinculadas directa o indirectamente y dichos fondos no hayan sido repatriados”. Y quedarán exceptuados aquellos que realicen “erogaciones a países categorizados como no operantes o de nula o baja tributación”; “adquisición de títulos valores en pesos para su posterior venta en moneda extranjera, o adquisición de títulos en pesos para su posterior liquidación de compras en el extranjero”; y “constitución de cualquier activo financiero en el exterior y no se haya efectuado su repatriación dentro del período”.

Entre otros beneficios, se suspende “la totalidad de las subastas judiciales y extrajudiciales, incluidas las hipotecarias y prendarias de cualquier origen que éstas sean”. Y se prohíben nuevos embargos sobre cuentas bancarias, excepto para los procedimientos de comprobación y pronto pago de créditos laborales y créditos de origen alimentarios.

Ocho proyectos en debate

En la extensa lista de propuestas, algunas del oficialismo y otras de la oposición, se incluyó la ratificación de dos convenios internacionales (las enmiendas del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, firmado en la ciudad de Nueva York; y una enmienda al Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques).

A propuesta del oficialismo, se debatirá un proyecto de Sergio Leavy, senador salteño del Frente de Todos, para modificar la Ley de Bomberos Voluntarios (25.054). Se establecerá que “durante la declaración de catástrofes, epidemias y/o pandemias las empresas prestadoras de servicios esenciales no podrán disponer la suspensión o el corte de servicios de energía eléctrica, gas por redes, agua corriente, telefonía fija o móvil, internet o televisión por cable”.

También por el Frente de Todos, se impulsan modificaciones al Código Civil y Comercial para reducir las donaciones a herederos forzosos y un proyecto de otra oficialista, Inés Blas, para declarar como lugar histórico nacional un inmueble en el departamento de la ciudad de Catamarca.

Habrá varios proyectos vinculados con la salud, uno sobre cuidados paliativos y otro para regular la telemedicina. En este caso se trata de un dictamen unificado de los proyectos de senadores de Juntos por el Cambio, Julio Cobos y Mario Fiad, y del Frente de Todos, Antonio Rodas y Cristina del Carmen Valverde. El proyecto busca regular la asistencia de pacientes por medios electrónicos que permitan la atención a distancia del paciente.

Otra iniciativa de la oposición que se pondrá a consideración del cuerpo es el proyecto de ley del senador Juan Carlos Marino (UCR-La Pampa) que modifica la Ley de Defensa del Consumidor para adecuar los contratos de prestación de servicios de telefonía móvil, de acuerdo a la zona y al servicio a prestar.

En la sesión de esta semana habrá nuevamente al menos media docena de senadores, además de los que son autoridad (presidenta previsional y los tres vicepresidentes) en el marco del nuevo acuerdo entre Juntos por el Cambio y Cristina Fernández.

* Para www.infobae.com