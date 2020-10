La infartante foto de Cande Tinelli en lencería negra: “Prendida fuego”

Cande Tinelli es una de las figuras más reconocidas del espectáculo. La hija del conductor logró construir una gran popularidad en base a distintas apariciones y a su línea de ropa.

Por supuesto que esa popularidad se plasma en cada publicación de sus redes sociales, donde obtiene muchas interacciones por parte de sus seguidores y siempre consigue generar un gran impacto.

En esta oportunidad, Cande se mostró usando lencería negra en una sesión de fotos y dejó con la boca abierta a sus seguidores. En la foto se la puede ver posando con la mirada hacia arriba, mientras se simula un incendio detrás de ella. Justamente a esto último hizo referencia en el pie de la imagen, donde escribió: “Prendida fuego bb”, junto con un emoji.

Por supuesto que la publicación no pasó desapercibida para sus seguidores, quienes rápidamente la llenaron de likes y comentarios. Tanto es así, que fue compartida hace poco más de una hora y ya superó los 52.000 me gusta, junto con cientos de comentarios sobre la belleza de Cande. “Wow”, “Diosa” y “Fire” fueron algunos de ellos. Curiosamente, la hija de Marcelo Tinelli decidió restringir los comentarios después de cierto tiempo y actualmente ya no se puede escribir en la publicación.

En su cuenta, Cande Tinelli tiene más de 4 millones de seguidores y el número continúa subiendo todos los días. Además de las publicaciones de su feed, la famosa tiene contenido distribuido en historias destacadas, según distintas temáticas.