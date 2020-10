Luis Etchevehere contra Juan Grabois: «El cuento del agricultor no se lo cree nadie»

La polémica por la ocupación de tierras de la familia de Luis Etchevehere ya lleva doce días, donde el Gobierno se enredó en un asunto complicado. Al día de hoy unas «100 personas están ocupando un campo de una sociedad anónima que se llama Las Margaritas. Es una ocupación ilegal, no solamente por nuestros dichos, sino también por los dichos de los propios fiscales de la causa», afirmó el ex ministro de Agroindustria este lunes.

En diálogo con Marcelo Longobardi en su programa «Cada mañana«, Luis Etchevehere habló de la ocupación de los campos de su familia y dijo que «quienes están en el lugar son militantes de Juan Grabois«. Afirmó que son un grupo de 100 personas que se encuentran ahí «que tiene evidentemente mucho poder» porque «hay que mantener a cien personas que no hacen nada, hay que darle de comer» remarcó.

Nuevamente dirigió sus críticas al dirigente Juan Grabois, del que dijo que «no solamente tiene un ejército para usurpar campos sino también tiene el apoyo del Gobierno nacional a través de sus funcionarios para intervenir en la Justicia y para apoyar a los usurpadores yendo a la toma». De este modo, el exministro de Agroindustria remarcó que «lo lógico es que la Justicia saque a los usurpadores del lugar».

En ese sentido, Etchevehere subrayó: «Es un ejército, porque el cuento del agricultor no se lo cree nadie» que incluso «logró el apoyo explícito por parte de funcionarios del Gobierno nacional». De este modo cuestionó a la gestión de Alberto Fernández: «Fue muy irregular que Victoria Donda, la funcionaria Verón del ministerio de Justicia y otra funcionaria Gabriela (Carteletti) formaran parte de una audiencia de partes».

También contó lo que le dijeron los funcionarios provinciales: «Me llegaron en estos últimos dos días muchos mensajes de las altas esferas del ejecutivo provincial como que están sondeando la posibilidad de que se vayan los usurpadores pero que no queden como perdedores. No me voy a prestar a un arreglo espúreo» dijo Luis Etchevehere en Radio Mitre. Insistió con la idea de que «la Justicia tiene que tomar la responsabilidad de sacarlos».

De este modo enfatizó que hay «cierto poder político que no quiere tener ningún costo sobre nada» en relación a llevar adelante todas las medidas legales para el desalojo del campo. Por último, Etchevehere indicó que «está todo armado para seguir con el circo, tienen guardias armados con palos en la tranquera», en un un conflicto que parece seguirá escalando cada día más.

Con información de www.elintransigente.com