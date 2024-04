El gobierno de la provincia produce 2.720 frascos de repelente por día y proyecta contar con 110 mil frascos para mayo. La intensificación en la producción, a cargo del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), apunta a combatir la epidemia de dengue que ya registró más de 25 mil contagios y 12 fallecidos en la provincia. En ese marco, el gobernador Maximiliano Pullaro aseguró que, en caso de ser necesario, la provincia gestionará la compra de vacunas contra el dengue “para la población que así lo indique la Comisión Nacional de Inmunización (CoNaIn)”. Además, en la previa de la reunión que mantendrán los gobernadores de Juntos por el Cambio este jueves con funcionarios del gobierno nacional, el mandatario santafesino hizo una defensa de lo público y anunció una inversión de 2 mil millones de pesos para que el LIF reactive la construcción de una planta para la elaboración de antibióticos. “Los santafesinos seguimos apostando a lo público y a demostrar que lo público también puede ser eficiente”, remarcó Pullaro.



Las declaraciones tuvieron lugar este miércoles en una conferencia de prensa desde Casa de Gobierno, en ciudad de Santa Fe. Además de Pullaro participó la ministra de Salud provincial, Silvia Ciancio, así como también Guillermo Cleti, integrante del directorio del LIF. En ese contexto, los funcionarios analizaron el impacto del brote de dengue en la provincia y brindaron detalles de las acciones que puso en marcha el gobierno provincial para garantizar la salud de los santafesinos. Como parte de esas acciones se informó la intensificación en la producción de repelentes por parte del laboratorio público.

Según explicó Ciancio, desde mediado de marzo se elaboraron 22.539 unidades de repelente a un ritmo de producción diaria de 2.720 frascos por día. Eso se logró con un incremento del 50% del tiempo de producción de la planta del LIF, que pasó de trabajar 8 horas diarias a una jornada de 12 horas. Con ese nivel de producción, el gobierno estima tener 110 mil unidades de repelente más entre la segunda quincena de abril y principios de mayo. Durante todo el 2023 el LIF produjo 82.873 frascos de repelente, una cifra que se busca duplicar este año. “Desde el inicio de la gestión tuvimos la firme decisión de reactivar la producción de repelentes, entendiendo que la situación de dengue iba a ser compleja”, sostuvo la ministra.



Asimismo, la funcionaria explicó que el repelente se distribuirá “como un medicamento” a mujeres embarazadas, personas con cuadros febriles o los que se identifiquen como casos sospechosos. “Ahí va el repelente, a través de una prescripción del equipo de salud”, indicó y agregó: “Cerrada la semana epidemiológica con más de 25 mil casos de dengue, seguramente los repelentes puedan parecer pocos, pero no lo son. Y acá hay una decisión del gobernador de seguir apostando por más producción”.

No obstante, Ciancio recordó que el uso de repelente es “una estrategia más” para la prevención del dengue e instó a la población a seguir trabajando en el “compromiso individual y comunitario” para la eliminación del mosquito. “Si no seguimos por la misma línea de cuidado en nuestro domicilio, o en los lugares donde trabajamos, ni el repelente, ni las atenciones, ni las consultas van a alcanzar”, sostuvo. “Es el mosquito que está alrededor de nuestra casa el que tenemos que eliminar. Y si no lo eliminamos, vamos a estar en problemas”, añadió.



Vacunas

Durante la conferencia de prensa, los funcionarios también se refirieron a la posible promoción de la vacuna contra el dengue por parte del gobierno provincial. La postura del gobierno nacional, ratificada en el Consejo Federal de Salud (Cofesa), es que la vacuna “no es una herramienta que esté validada para controlar la transmisión de la enfermedad en el contexto del brote”. Y desde el gobierno santafesino, si bien defendieron la seguridad de la vacuna, informaron que seguirán los lineamientos de la CoNaIn.

“Nosotros estamos convencidos que la vacuna es segura y eficaz, pero que no es oportuno en este momento. Necesitamos estudiar y protocolizar para un futuro inmediato lo que puede ser la vacuna, para evitar este brote que tenemos en nuestra provincia. Quedamos en el Cofesa de volver a reunirnos en un mes para tomar la definición en la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Es allí nuestra mayor referencia, porque seguramente las vacunas que vamos a colocar sean a un grupo etario y focalizado, no en toda la provincia del mismo modo”, detalló Ciancio. “Valoro que el Ministerio de Salud de la nación sea el organismo rector que lleve adelante este consenso para ver cómo trabajamos en los próximos meses”, agregó.



En ese sentido, Pullaro ratificó que la provincia asumirá la compra de vacunas cuando la CoNaIn lo disponga: “No es un tema de costos, es un tema de eficacia y eficiencia en la aplicación de los recursos públicos. Pero sí es necesario, la provincia de Santa Fe va a comprar las vacunas para la población que así lo indique la Comisión Nacional de Inmunización, que es el órgano rector de esta política pública”.

Inversión en lo público

En una misma línea, el gobernador anunció una inversión de 2 mil millones de pesos para concluir la Planta Unificada de Sólidos Betalactámicos y Ácido Clavulánico. Es una obra dentro del predio del LIF, que cuenta con un 67% de avance, pero que se encuentra paralizada desde 2022. Según indicaron, su finalización permitirá no solo volver a producir antibióticos como Amoxicilina y Cefalexina, que debieron tercerizarse por la ejecución de la obra, sino que además permitirá incorporar una formulación de Amoxicilina y Ácido Clavulánico, en comprimidos y suspensión pediátrica. Se trata de un agente antibiótico de amplio espectro que sirve para el tratamiento de las infecciones bacterianas más habituales.



“Santa Fe sigue apostando a lo público y muestra que algunas empresas del Estado son eficientes y eficaces, y que pueden dar respuestas. En este caso es el LIF y vamos a hacer una inversión de 2 mil millones para que nuestras plantas puedan producir medicamentos que en este momento no estamos produciendo”, sostuvo Pullaro.

La defensa del sector público por parte de Pullaro se da en un momento particular: este jueves el gobernador participará, junto a los gobernadores de Juntos por el Cambio, de una reunión en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro del interior, Guillermo Francos; y el ministro de Economía, Luis Caputo. El objetivo del gobierno nacional lograr el apoyo de los mandatarios “dialoguistas” para avanzar en una nueva Ley de Bases en el Congreso. Este miércoles, por medio de un encuentro virtual, los mandatarios provinciales buscaban alinear una estrategia conjunta en ese sentido.





No obstante, la referencia nacional de Pullaro sigue siendo el presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau, enfrentado abiertamente con el presidente Javier Milei y gran parte de la dirigencia de La Libertad Avanza. En ese contexto, no pasaron desapercibidas las declaraciones del gobernador santafesino: “La inversión en el LIF va a ser recuperada por el propio laboratorio en menos de dos años. Esto también es importante decirlo, hay empresas del Estado, al menos aquí en la provincia de Santa Fe, que son eficientes. Los santafesinos seguimos apostando a lo público y a demostrar que lo público también puede ser eficiente cuando se administra de manera correcta”.

