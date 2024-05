Luis Juez: "Le dije a Milei que no cuente conmigo con el tema Lijo"

Luis Juez reafirmó su apoyo a la Ley Bases, pero mostró incertidumbre en cuanto a la obtención de un dictamen favorable debido a lo que considera una “conducta obstruccionista” por parte de algunos senadores. Además, analizó la visita de Javier Milei a Córdoba, la calificó de "positiva", elogió su discurso y su insistencia en lograr un "gran acuerdo nacional". Por otra parte, reafirmó su apoyo al Gobierno sin diluirse en su fuerza política. “Uno puede colaborar, ayudar y lo puede hacer con objetividad si no tiene una segunda intención”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Estoy muy interesado en saber su opinión sobre si hoy habrá dictamen para tratar la Ley Bases y cómo imagina que terminará saliendo la discusión.

Vamos a ver. Yo no podría precisar ahora en la mañana si vamos a tener dictamen. Hay un dictamen que está circulando con una increíble cantidad de firmas de un montón de senadores, pero tenemos que terminar de descifrar qué actitud van a adoptar algunos otros senadores que necesitamos que acompañen con el dictamen.

Así que en ese tema estuvimos trabajando ayer y seguramente hoy hasta que lleguemos al plenario de comisiones más tarde, al mediodía. Vamos a ver qué pasa.

¿Cuál es su pálpito?

Es complicado...

Si usted no lo sabe estamos fritos.

Usted me entrevistó hace tiempo y le dije que esto no es un trámite del Senado, no es soplar y hacer botellas, va a ser complicado y delicado.

Ha habido una mayoría automática del Senado que fue logrando objetivos, lograron que el 25 de mayo no tuviéramos nada, que el Pacto de Mayo no se pudiera firmar. Son conductas increíblemente obstruccionistas. Y después se suman otros que especulan, que están viendo qué les conviene, cuándo y cómo.

Cuando hay tanta cuota de especulación es muy difícil uno poder predecir qué actitud van a adoptar. Lo racional y normal sería que hoy tuviéramos un dictamen, de mayoría o minoría, y que pudiéramos discutir la semana que viene en la sesión si completamos la medida de sanción y vuelve a Diputados para ser corregida. Pero bueno, hay mucha especulación y eso desorienta.

¿Qué significó el acto del presidente en Córdoba? ¿Cómo lo vieron los cordobeses y usted personalmente?

Fue una buena actividad. Siempre es bueno que un presidente visite el interior.

Desde ese punto de vista, la presencia del Presidente y su gabinete siempre ayuda a los problemas del interior que parecieran no tener visibilidad acá en el puerto. Desde ese punto de vista fue un buen acto. Fue un acto interesante con un discurso prudente y medido conforme a las circunstancias.

También fue muy inteligente la posibilidad de seguir insistiendo con un Pacto de Mayo, aun cuando se firme en junio, julio o en navidad. La Argentina necesita reglas de juego, normas de convivencia y un gran acuerdo nacional porque si no, no vamos a salir nunca.

En eso me pareció interesante y prudente que el Presidente, que podía tener todo el derecho del mundo a estar enojado porque tenía otra expectativa o venía con otra expectativa por la Ley Bases, no haya abandonado la idea de que hay que insistir con un pacto en el que estén todos sentados en la mesa y podamos guardar una mínima hoja de ruta. Desde ese punto de vista fue un buen acto.

Escuché silbidos al intendente de la ciudad de Córdoba y al gobernador...

Si. Yo después lo escuchaba el gobernador de mi provincia y decía: “esa es la gente que movilizó a Luis Juez”. Es un chico muy pelotudo, no va a aprender más. No se da cuenta que hace 25 años que están gobernando con un crecimiento de la pobreza sostenido, un nivel de inseguridad monstruoso, un desgobierno, un desatino y un despilfarro del dinero público. O sea, yo llevo a la gente para que se cague de frío y lo silben al gobernador, por Dios.

Pero bueno, sí, claro que sí, hubo una rechifla generalizada de la muchedumbre cuando se mencionó al gobernador y del intendente porque la estamos pasando mal en Córdoba, porque de verdad Córdoba es una provincia increíblemente rica, pero hace 25 años que la gobiernan los mismos tipos, con el mismo manual y con la misma voracidad de negocio.

Entonces, la gente cuando puede expresarse, se expresa, y pasa en cualquier actividad. Si la gente tiene que hacerte sentir el desagrado, te lo hace sentir. Lo que pasa es que es más fácil echarle la culpa a un opositor que hacerte cargo de tus propios errores y esto es lo que está pasando.

Alejandro Gomel: ¿Le gusta más el PRO o el PRO-Libertad?

No, a mí no me gustan ninguna de las dos porque yo no soy del PRO.

La Argentina necesita tener propuestas y alternativas. Yo soy de los que creo que hay que construir, consolidar, tener propuestas, tener dirigentes que generen credibilidad y la gente los quiera acompañar. Hay que tener recambios, hay que mover el árbol para que caigan un montón de frutas.

Me parece que si el PRO lo eligió a Mauricio Macri, tiene un gran desafío para reconstruir su partido y su propuesta electoral. Dependerá de los dirigentes también cómo reconstruyen un entramado de poder. No creo en los dobles comandos, no creo que Milei necesite que el PRO se le sume.

Si Milei hace las cosas bien, muchos votantes del PRO lo van a acompañar, levanta la vara y eso nos vendría bien a todos porque vamos a mejorar la calidad de los representantes. Yo creo que las cosas hay que hacerlas así.

Yo acompaño al presidente e intento darle una mano, pero sabe exactamente bien que dónde estoy parado, cómo soy y qué pienso. He sido muy claro con él cuando le he dicho, “mire presidente, a mí usted no me pone la montura ni en el Festival de Doma de Jesús María. Cuando lo acompañe créame que lo hago por convicción y cuando le vote en contra, no me diga que soy una rata inmunda”. No necesito afiliarme a La Libertad Avanza.

De hecho, para contestarle a Jorge, el 25 de mayo, después que terminó la actividad, estuve un rato con el presidente, y me dijo “vamos a salir al balcón a saludar a la gente”. Le dije que no, yo no puedo salir al balcón, no corresponde, no era mi acto. Le agradecí el gesto, pero no. Hay que saber ubicarse. Milei estaba agradecido, contento y me regaló el discurso. Le dije que si le iba bien ese iba a ser el primer discurso como presidente un 25 de mayo. Pero insistió.

Ahora lo tengo en mi estudio jurídico y lo atesoro como una cosa importante, porque ahí se plantearon algunos ejes por donde tiene que transitar la Argentina.

Ahora, el presidente sabe muy bien que yo no soy un senador de La Libertad Avanza, sabe perfectamente que no necesito nada, no le pido nada y no me ando tirando de palomita para que me dé una repartición nacional para mi gente. Nunca lo hice en mi vida y nunca me colgué del cogote de ningún dirigente político. Lo poco o mucho que hemos conseguido, siempre lo hemos hecho en Córdoba, peleando con absoluta individualidad. Si me tuve que parar en su momento, me paré con Macri, De la Sota y Schiaretti, porque no nos dejamos atropellar.

Pero también entiendo que el momento histórico que vive la Argentina es un momento para acompañar y darle herramientas, y después veremos si hay que juzgar o condenar, se condenará, pero ahora hay que darle las herramientas. Por eso me he cargado al hombro la Ley Bases y por eso intento meterle la mayor celeridad que se pueda, en eso vengo trabajando.

Ahora, esta larga respuesta es para decirte que, de ninguna manera entiendo que me tengo que afiliar o convertirme en un militante del partido del gobierno. Uno puede colaborar, ayudar y lo puede hacer con objetividad si no tiene una segunda intención.

AG: ¿Bullrich está siendo más papista que el Papa?

No me gusta hablar de las conductas de los demás, que cada uno se haga cargo.

A esta altura del año pasado, 29 de mayo, yo estaba convencido de que sería gobernador de Córdoba si la dirigencia política nacional nos jodía la vida. Me harté de decirle a nuestros dirigentes “muchachos me van a hacer perder Córdoba y vamos a terminar tercero”.

AG: Se vino volando a Buenos Aires, me acuerdo.

Si, ¿qué quiero decirle? Yo no estoy acomodando la lengua conforme al interlocutor, esta es la realidad. Milei es producto del fracaso de la política en la Argentina.

“No lo vimos venir”, y no, no lo vieron venir porque estaban mirándose el pupo, por eso no lo vieron venir un montón de dirigentes de Cambiemos. Era obvio que iba a pasar esto en la medida que la vanidad de nuestra dirigencia no se pudiera sosegar de alguna manera no pudiéramos ordenarnos. Yo soy lo que creo que las cosas se pagan, y nosotros hoy estamos pagando el precio de haber destruido.

El 29 de mayo del año pasado había casi unanimidad de que Cambiemos iba a ser gobierno de vuelta a nivel nacional, pero desperdiciamos todas las oportunidades, y fue por no hablar con sinceridad, por no trabajar con profundidad, por no sostener con convicción el cambio, por no tener una relación directa con la gente y por estar más preocupados por los posicionamientos individuales que por los problemas que vivía la Argentina. Dejamos pasar una terrible oportunidad.

Ahora habrá que ver cuando nos vuelve a tocar, y para eso hay que prepararse, ordenarse, organizarse, acompañar lo que esté bien, señalar lo que esté mal. Yo le dije al presidente que no cuente conmigo con el tema Lijo porque no voy a acompañar ese pliego de ninguna manera, me preguntó por qué y le dije que porque conozco el derecho, se lo que es, y Lijo no es lo que necesitamos.

Con la misma energía que me ven laburando ahora para tener dictamen y tratar de que el presidente tenga un instrumento para funcionar, que es la Ley Bases, me va a encontrar trabajando en contra de lo que me parece que no corresponde, que es que tengamos un operador judicial en la Corte Suprema de Justicia.

¿Hoy soy un alcahuete de Milei porque quiero que salga la Ley Bases y mañana cuando empiece a laburar en contra del pliego soy una rata inmunda? No, ni una cosa ni la otra.

Claudio Mardones: ¿Cuánto cree que impacta en que pueda destrabarse lo que falta de la Ley Bases con que se cristalice otra mayoría? Una serie de coincidencias entre Unión por la Patria y otro sector de la oposición para apoyar a Lijo y que a la hora de discutir la Ley Bases no hay acuerdo posible. ¿Puede ser que se esté gestando un acuerdo mucho mayor que incluso permita que salga la Ley Bases?

No. Yo los entiendo ustedes, son herederos de Jacques Cousteau y les gusta mirar abajo el agua, pero no, vamos por partes, muchachos. Una cosa es la discusión de la Ley Bases y otra cosa va a ser un pliego de un tipo que tiene operadores transversales, son dos cosas distintas.

Cuando vengan los temas hablaremos, por lo menos conmigo, con la profundidad, la seriedad y el conocimiento, pero también con la contundencia que me gusta decir las cosas. Lo de Lijo es un tema que trasciende por el nivel de transversalidad que tienen los operadores. Lo de la Ley Bases es otra cosa, si no nos estaríamos renegando como estamos renegando para tener la firma, claramente hay otra cuestión.

Probablemente, lo de Lijo será materia de otras discusiones en las que yo, por lo menos hoy, no me voy a sumar porque tengo la cabeza puesta en la ley. Después seguramente me van a tener hablando, opinando y no va a cambiar lo que estoy diciendo ahora porque claramente tengo 38 años de abogado penalista, ejerzo mi profesión, litigo y sé qué clase de magistrado necesitamos.

De hecho, estoy yendo a una reunión del Consejo de la Magistratura, y soy de los que cree en la justicia independiente. Soy de los que cree que el último rincón honesto y transparente que le queda al ser humano, es el rincón de la justicia. Y ahí uno no necesita punteros políticos ni operadores judiciales, necesita un tipo que sepa de derecho y que sea objetivo. Los políticos siempre creen que tienen que tener un juez amigo, no, no hay que tener un juez amigo. Primero no hay que delinquir, pero si te pasa eso lo que tenes que hacer es que quien te juzgue lo haga con objetividad, transparencia e independencia. Pero esa va a ser una discusión para más adelante.

