Economistas respondieron a Cristina Kirchner y Alberto Fernández por los planteos sobre el bimonetarismo

En medio del conflicto por la suba del dólar, el presidente Alberto Fernández respaldó la postura de Cristina Kirchner al considerar que algunos sectores impulsan un «sistema bimonetario». Los economistas se hicieron eco de este análisis y plantearon su visión acerca de la lectura oficialista. «El problema es fiscal, no el bimonetarismo«, aseveró Miguel Kiguel.

En diálogo con el programa radial Ruleta Rusa, el economista sostuvo que, si bien el «bimonetarismo es un tema», no es «el gran tema» de los problemas económicos. «Es una restricción pero no es lo que hace que la Argentina no crezca. El problema pasa por lo fiscal», agregó. De la misma manera, planteó una serie de ejemplos a nivel sudamericano que aplican este sistema.

«Hay muchos países que funcionan en forma bimonetaria. Uruguay es un ejemplo: la gente gasta en pesos pero ahorra en pesos. Y eso no significa caos. Muestra que se puede vivir con dos monedas. Perú es otro país bimonetario y con una inflación del 2% anual», detalló el economista en declaraciones radiales.

La situación es muy compleja

Miguel Kiguel fue más allá del cuestionamiento del Ejecutivo nacional y aseguró que el Gobierno afronta una «situación muy compleja» en materia económica. «La situación es muy compleja porque tiene muchos frentes por delante. La tasa de desempleo es importante, la pobreza es muy alta, la inflación pareciera que está subiendo, reservas hay muy poquitas, y la brecha cambiaria sigue en niveles muy altos», analizó.

De la misma manera, destacó la apertura del gabinete económico a nuevas medidas y a la «autocrítica». «Creo que es bueno que ahora haya autocrítica y se estén buscando cosas nuevas. Pero la situación es muy crítica. Lo que hace falta es un plan integral», planteó. El economista hacía alusión a los bonos atados al valor del dólar que emitió el gobierno ayer a fin de obtener fondos para cubrir el programa financiero de octubre.

Respecto al panorama futuro, Kiguel planteó que si la gestión de Alberto Fernández llega a pedir una ayuda financiera al Fondo Monetario Internacional (FMI), el organismo le va a decir «que no la regale» o que «no la gaste como hizo el Gobierno de Macri». «Si nos empezamos a mover en esa dirección, creo que alguna chance hay de dar vuelta la situación. Pero esto no va a ser rápido», concluyó .

Con información de www.elintransigente.com