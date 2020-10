Estefanía Gómez (de “Betty, la fea”) reveló que le costó conseguir trabajo por su peso

La actriz colombiana Estefanía Gómez se hizo famosa gracias a su papel de Aura María Fuentes en “Betty la Fea“. La serie protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello sigue siendo furor en varios países. Tanto es así que hasta se estrenó en Netflix y se ubica entre una de las producciones más vistas por el público.

Sin embargo, aunque la rubia hermosa y sensual haya conquistado muchos corazones, en una reciente entrevista reveló que fue rechazada en muchos castings y proyectos artísticos debido a sus problemas con el peso. Estas situaciones de reiterada discriminación se dieron en varias oportunidades, incluso cuando ya se había echo conocida en “Betty la Fea“.

Estefanía contó que por su enfermedad de tiroides le cuesta mucho mantener su peso. Ahora a sus 43 años, está mejor que nunca y tiene una figura espléndida que ha logrado gracias a una dieta estricta y un duro entrenamiento que suele compartir a diario en sus redes sociales.

La actriz colombiana conversó sobre la triste realidad que viven los actores, por la exigencia con el físico que tienen los productores y directores, y que esto provoca gran angustia y stress, para quienes no pueden estar dentro del estándar que piden, y habló sobre la discriminación que viven.

Aura María Fuentes de “Betty la Fea” contó le costaba conseguir trabajo cuando no podía controlar su peso a causa de la tiroides: “En algún momento estuve con una mánager, y yo le decía: ‘Pero, ¿por qué no me llaman para ese proyecto tan chévere? Mi perfil es perfecto para ese o este personaje’

Allí reveló la respuesta que recibía su manager: ‘Te voy a decir la verdad, mira lo que me escribieron’. Yo leí y decía: ‘¿Pero Estefanía sigue igual de gordita?’. Y yo: ‘¡Wow!’”. Ante estas declaraciones, las redes sociales se hicieron eco de estos comentarios y apoyaron a la actriz.