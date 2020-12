El kilombo que armó "la Brenda"

-Hola, quiero hablar con Charlie, decile que habla Ale, debe haber cambiado su número por que yo lo tenía, pero no me responde.

-Es por un tema profesional , por una consulta?

-No, por R24N.

- El ya no está más en el día a día del diario, querés hablar con otra persona.

-No, dame igual el número.

A los pocos minutos, el celular de Charlie sonó con insistencia.

- Hola Charlie, cómo estás? Ale te llama.

- Si Ale, en que te puedo ayudar?

- Es por lo de la presidencia, quiero contarte algunas cosas, me interesa que las sepas.

-Pero yo ya no estoy en el día a día, estoy ocupado con otras cosas, te puedo dar el teléfono de ,..........

La continuidad fue en vano, Ale tenía ganas de hablar y por sobre todo que se sepa y que se publique.

Estoy realmente cansada que me tomen de forra, soy una mina que labura todo el día , que nunca acepté nada raro como otros y cuando me reconocen desde afuera por más que sea una jugada política, no puede ser que los míos me ninguneen. German no puede ser tan egoísta y desaprovechar que la elección puede ser unánime, sería histórico por el contexto, por ser mujer, por el tema del aborto y por el partido mismo.

Jamás acepté un cargo de ñoqui y resulta que los que lo hicieron ahora deciden. Jamás tuve cuentas oscuras y resulta que los que las tuvieron hablan.

Jamás jodí a nadie y resulta que hasta el que cagó a los chinos tiene voz y voto cuando se afilió hace unos meses.

Si yo habló se pudre todo, no lo voy a hacer pero que sepan que se un montón de cosas, yo anoto todo, "Flavio Mendoza" lo sabe, el es el único que sabe todo lo que yo sé.

Si yo cuento lo que pasó con Lalo armo un desastre, si hablo de los negocios truchos de bizcocho se pone colorado hasta la estatua de Lehmann.

Estoy caliente de verdad, te lo cuento a vos por que siempre me cumpliste y estoy podrida de tener que aparentar y sonreír cuando sé que me están desmereciendo.

En el fondo lo que hacen es desmerecer a la mujer, son machistas y esa es la verdad.

Mirá, si yo contara lo que pasó con la "mosca" de José en la campaña..... le vendieron una cosa e hicieron otra.

Que vayan al negocio de Berto y pidan los papeles, se arma el kilombo del siglo.

- Ale, no me dejaste terminar, yo ya no estoy en el día a día , si querés le paso textual a alguien de la redacción esta llamada y que vean que pueden hacer por vos. Se la paso textual, vos sabés que grabo todas las llamadas, se la pasó ya.

- Por favor, contales pero si lo grabaste borrá la llamada, te pido que la borres.

-Ale, me enseñaron a callar, a ser discreto, pero no a borrar, hasta ahí llega mí capacidad tecnológica, no sé cómo se borra. Igual quédate tranquila, nadie la va a escuchar, vos decís que son mentiras, invento mío, total a tus "amiguitos" nadie les cree, quien podría creerle a un sinvergüenza que es capaz de "matar" por un tarro de pintura. La ciudad es chica y todos saben quien dice la verdad y quien miente. Vos negas todo, decís que el llamado nunca existió, que la grabación no existe, que tu llamado del día Sábado a las 12:39 es falso, que todo es mentira. La gente sabe quien miente y quién no, la gente sabe quien vive del Estado y quién de su trabajo, la gente sabe quién tiene un negocio sin autorización y quién no, la gente sabe quién es capaz de irse de vacaciones o comprarse una 4x4 con la plata de un pobre inquilino y quién los defiende, vos quedate tranquila.

Los personajes y hechos de esta nota son completamente ficticios. Cualquier parecido con personas verdaderas, vivas o muertas, o con hechos reales es pura coincidencia«