Colón, Colón y su “papá “ Loren

"Los sucesos y personajes retratados en esta historia son completamente ficticios. Cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas, o con hechos reales es pura coincidencia"

Colón, Colón y su hijo Cristobalito es la canción amigo Superoído. Te digo más, la hizo famosa el Negro Fontova, un capo el recordado Negro.





-No Nachito, yo estoy hablando de otra cosa, de un revuelo que se viene por calle Alvear y San Martín. El mismísimo “cuervero”.





¿Qué pasó ahí, o mejor dicho, que escuchaste?

Te cuento, resulta que un muchachito nuevo que habita ese lugar, uno que piensa que es Cristóbal Colón pero que aún ni siquiera salió de Puerto de Palos, se está dejando manejar por uno que pesa fuerte y al parecer le dictó un fallo que a un “boga”, uno que no anda con vueltas y no le tiene miedo a nada ni a nadie, no le cayó nada bien y parece que se viene una denuncia penal de aquellas. Para colmo el muchachito, el que se deja manejar, es nuevito nuevito.





-Contame que me gusta esto, qué más escuchaste?

-El boga del que te hablo le encargó que presente la denuncia a uno de esos que van a la tele y le encanta el kilombo, todo para que se sepa por todos lados y el muchachito se queme de entrada.





¿Pero qué fue lo qué pasó ?

Al parecer el boga se dio cuenta que el fallo fue dictado y este se enfureció, además escuché que existió lo que los leguleyos dicen “abuso de autoridad y mal desempeño de la función pública, lo que sería un delito penal muy groso para uno que recién comienza a dar los primeros palotes.





-Que bueno que está esto, ¿Qué más pudiste escuchar?

El “boga” habló con Lilita y la puso al tanto, también se comunicó con propios y extraños, ya que al pez gordo o mono gordo, no se qué animal es, se la tienen jurada de todos los wines, y cualquier cosa que tenga que ver con un posible lío, es interesante para todos.

Che Superoído, ¿la cosa es para tanto?

La verdad no lo se, lo que sucede es que el boga está más allá del bien y del mal, no le interesa un carajo nada y cuando alguien se le cruza, “agárrate Catalina”. Por lo que escuché está dispuesto a todo, escuché algo del no se qué cosa de la magistratura. Aparte, como a mi no me ven y la cosa me interesó, me metí en el momento exacto que el boga hablaba con alguien y le decía: “el Cristobalito es un pelotudo de mierda que no sabe lo que hizo, calculá que yo lo ayudé a entrar al lugar donde ahora está, hablé con los radichetas para que lo voten y encima cuando negociamos un caso, lo grabé y las cosas que grabé lo pueden destrozar literalmente, no sabe en donde se metió el idiota”.





Por lo que me contás la cosa está muy caliente.

Siii, escuché de todo. Hablaba de denuncias, grabaciones, pruebas y dijo una palabra que no entendí bien, dijo que lo iba a denunciar por privaricanto.





Prevaricato bruto, prevaricato.





Si, si eso dijo. Dijo que por eso también iba a caer alguien muy cercano . Más no pude escuchar, disculpá.

Más, con lo que me contaste alcanza y sobra para hacer el culebrón del año Superoído querido!!

-Una última, ¿Por qué Colón y por qué Loren?

Ahhh. Colón por que al parecer el personaje se cree que descubrió América. Y Loren por la Sophia, la mina más linda que hay en el mundo!!