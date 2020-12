Shawn Mendes y las especulaciones respecto a su sexualidad: “Sufrí mucho”

Shawn Mendes y Camila Cabello integran una de las parejas más populares de la escena musical actual. Sin embargo, el cantante canadiense, de 22 años, lleva años lidiando con los rumores respecto a su sexualidad. Cansado de esta situación, el artista aclaró el asunto con un importante mensaje. “No, no soy gay, pero si lo fuera estaría todo bien, no hay nada de malo en serlo, pero no lo soy”, afirmó.

Durante una entrevista para el podcast Armchair Expert, el intérprete de “In my blood” le dijo a Dax Shepard que realmente padeció que se le cuestionara sobre su sexualidad desde su juventud y reveló cómo esto lo afectó emocionalmente.

“Fue muy, muy frustrante para mí porque había algunas personas en mi vida con las que estaba muy, muy cerca … que eran homosexuales y que no habían salido del clóset”, declaró Shawn Mendes y añadió: “Y sentí verdadera ira por esas personas”.





Por una parte, el artista querría haberlo desmentido pero no quería dar a entender que le parecía mal ser homosexual. Y con tal de no herir a nadie, prefirió callar y sufrir en silencio: “Quieres decir: ‘No soy gay, pero estaría bien si fuera gay. Pero también, no hay nada de malo en ser gay, pero no lo soy’. Realmente no sabes cómo responder a la situación”.

“Todo el mundo me dice que soy gay desde los 15 años. Siempre he cruzado las piernas y me he sentado con una posición denominada femenina. Realmente sufrí con esa mierda”, añadió el artista, que se encuentra en plena promoción de su disco “Wonder” donde incluye el tema “Monster”, un dueto junto a Justin Bieber.

Shawn Mendes y Camila Cabello posan con su premio por Colaboración del Año por Señorita en los American Music Awards de 2019. (REUTERS/Danny Moloshok)El cantante reflexionó además sobre las consecuencias que este tipo de cuestionamientos sociales pueden causar en los jóvenes y mostró su preocupación de que todavía tantas personas no pueden vivir su sexualidad con libertad. “Creo que muchos chicos pasan por esto e incluso por situaciones peores. Hay tantos chicos que son homosexuales que deben estar escuchando cosas así, que deben estar aterrorizados de salir del armario”, dijo Mendes, quien además ha asegurado que en ocasiones la masculinidad es demasiado tóxica en algunas personas y eso los convierte en “idiotas”.



“Me he dado cuenta de que tenemos que dejar de tener que ser expertos y políticamente correctos al respecto, especialmente como músico famoso. Necesito ser realmente un desastre, decir las cosas incorrectas y disculparme, y decir lo correcto después de disculparme y confundirme acerca de cómo responder cuando la gente dice que soy gay. Cuando me decían que era gay, preguntaba: ‘¿Qué significa eso?’”, expresó.

En su conversación, una de las voces más prometedores del panorama musical también ha hablado de su actual pareja, Camila Cabello, de quien alabó su capacidad para empujarlo a mostrarse como verdaderamente es. “Ella me dice: ‘Nos vamos a la cama y vas a apoyar tu cabeza en mi pecho y vas a llorar. Vas a decirme cómo te sientes porque si no lo haces, serás un imbécil durante la próxima semana y no voy a lidiar con esa mierda”, contó con tono de humor sobre el pasional carácter de la cantante cubano-estadounidense. “Soy afortunado de tener una relación que es perfecta”, añadió el cantante.



Mendes también mantuvo un romance con la modelo y actual esposa de Justin Bieber, Hailey Baldwin. Ambos se mostraron en la Gala del Met de Nueva York en mayo de 2018, poco antes de ella le diera una segunda oportunidad a Bieber.

Fuente: Infobae