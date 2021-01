Guillermo Moreno criticó el cierre de las exportaciones de maíz y dijo que “el Presidente es insolente con el sector privado”

El ex secretario de Comercio durante el kirchnerismo dijo que la medida “afecta la curva de rentabilidad de las empresas, que en el caso de las exportadoras agroindustriales tienen mucho volumen y poco margen”

El ex Secretario de Comercio Interior de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, Guillermo Moreno, opinó sobre la decisión de la actual administración nacional de cerrar las exportaciones de maíz, recordando que Moreno fue responsable de llevar adelante muchas medidas de intervención en los mercados cuando fue funcionario público.

En una entrevista concedida al portal Bichos de Campo, Guillermo Moreno cuestionó la falta de planificación del gobierno de Alberto Fernández al decidir el cierre de las exportaciones de maíz. “El tema central es la planificación: cuando no se toman decisiones planificadas, se genera un problema porque eso afecta la curva de rentabilidad de las empresas, que en el caso de las exportadoras agroindustriales tienen mucho volumen y poco margen, con lo cual la eficiencia es algo clave”, señaló el ex funcionario.

Y agregó: “Entonces no es un problema de la medida, porque puede ser ésta o cualquier otra, sino de la planificación de las medidas realizadas con los integrantes del mercado, cosa que nosotros hacíamos; después los actores del mercado podían o no estar de acuerdo, pero en mi época las actas resolutivas de las mesas correspondientes, en este caso la del maíz, se contemplaba eso y las firmaban todos los actores”.

Por otro lado, el ex funcionario se mostró a favor de haber realizado una convocatoria a la cadena del maíz para analizar todo lo relacionado a la oferta y demanda del cereal, algo muy similar que sucedió el año pasado cuando desde el ministerio de Agricultura se llegó a un acuerdo con sectores de la cadena del trigo, para que no haya problemas de oferta que luego repercuta en los precios al consumidor.

“Ahora muchos empresarios me dicen: Moreno, nosotros no votamos peronismo, pero siempre queremos que gane, porque es cuando ganamos plata, y luego agregan ¿cómo puede ser que estemos perdiendo plata en un gobierno peronista, si esto nunca nos pasó? Y yo les respondo que eso sucede porque este gobierno no es peronista”, sostuvo.

Críticas a Alberto Fernández

En otro pasaje de la entrevista, Guillermo Moreno lanzó duras críticas hacia la gestión presidencial: “El hecho de que el presidente Alberto Fernández afirmara públicamente que no cree en los planes resulta extraño y hasta insolente con los integrantes de la economía, porque un empresario o un trabajador no pueden hacer su labor sin planificación”, comentó.

“Que un presidente asegure que no cree en los planes es equivalente a que diga que no cree en la actividad empresarial o sindical. Si dice que no cree en los planes, entonces cree en la improvisación y es imposible la actividad económica así; por eso es insolente con el sector privado. Acá hay un problema de origen, que es que el presidente tiene que modificar la manera de pensar, pero, con la edad que tiene, eso se le va hacer muy difícil”, manifestó Guillermo Moreno.

Por último, Guillermo Moreno se refirió al mensaje de veinte puntos de gestión que se cumplieron hasta el momento y que esta semana Alberto Fernández envió por Whatsapp a sus ministros: “El problema del presidente es que se mira al espejo y se autopercibe exitoso. Él considera que cumplió veinte objetivos, el primero es que terminó con el hambre en la Argentina y a partir de ahí no leí más porque es algo que no resiste el criterio de verdad”.

Y concluyó el reportaje diciendo: “Había hambre con (el ex presidente Mauricio) Macri y ahora que (Fernández) destruyó la economía, ¿resulta que se solucionó el hambre con una tarjeta? ¿Cómo un presidente puede pensar así? Porque piensa mal al no tener a la realidad como criterio para la verdad. No hay nada más alejado del peronismo que el posmodernismo. Perón nos enseñó justamente que la única verdad es la realidad”.

Con información de www.infobae.com