Miguel Pichetto: “Hubo un exceso judicial y de los medios contra acciones del gobierno de Cristina Kirchner”

Miguel Pichetto, referente importante de Juntos por el Cambio, sorprendió en una entrevista con Cenital al señalar que “hubo un exceso” por parte de algunos sectores del Poder Judicial y de algunos medios de comunicación importantes contra el gobierno de la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, con respecto a algunos temas que para él son más políticos que jurídicos.

“Creo que el Memorándum con Irán o la cuestión del dólar futuro no deben ser materia judicial. Considero que hubo un exceso en roles judiciales, de la actividad judicial y, también, de los medios de comunicación que convirtieron esos hechos en judicializables y eran acciones de gobierno”, explicó Pichetto, aunque al ser consultado sobre si Cristina fue perseguida, respondió que prefiere no utilizar ese término.

El ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en 2019 desarrollo por qué, más allá de coincidir o no con el memorándum con Irán, fue un hecho político y no judicializable: “Yo no estaba de acuerdo en el fondo con el memorándum, pero fue una ley votada por el Congreso. Vinieron los actores a explicar y se voto en ambas cámaras, por lo que es una acción de gobierno”.

“Poder estar o no de acuerdo con la política internacional que eso significó, pero no era una cuestión judicializable y no se demostró que hubo una cosa oscura detrás, ni aumentó la compra de petróleo, ni la venta de trigo que se mantuvo estable, ni tampoco de tecnología, ni ninguna otra cosa rara. Fue una decisión de política internacional”, completó.

Por último, Pichetto agregó, en la misma línea, que la causa del dólar futuro, en la que se procesó entre otros funcionarios importantes del gobierno de ese momento a Cristina Kirchner y a Axel Kicillof, que en ese momento era el ministro de Economía, constituye “una política económica” y que “no debería haber sido materia judicial”.

