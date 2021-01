Belu Lucius sufrió un accidente en plena competencia: ”Chicos, me hice pis”

En cada programa de Masterchef, antes de que los participantes se pongan a cocinar, los jurados y la producción preparan algunas pruebas que pueden ir desde la destreza física o el azar hasta el compañerismo y la confianza para hacer el momento de seleccionar los ingredientes algo más lúdico y complicado. En ese sentido, quien sufrió las consecuencias de esto fue Belu Lucius.



El día de hoy estuvo marcado por una competencia del famoso ”gallito ciego”. En duplas, los participantes tuvieron que entrar al mercado pero uno de ellos iba con los ojos vendados mientras que el otro le indicaba qué tenía que agarrar. La pareja de cocineros que fue la segunda en entrar fue la de Belu Lucius y El Polaco.

Al momento de entrar, El Polaco fue quien lo hizo con los ojos vendados y Belu la encargada de darle las indicaciones. Gritos, risas, objetos caídos y la atenta mirada de todos los participantes se apoderaron de la escena en un momento de confusión y de diversión para todos los que estaban allí.

Sin embargo, Belu sufrió las consecuencias de la complicada prueba. Ya antes de arrancar a jugar había avisado de su necesidad de ir al baño pero la prueba continuó como si no hubiera indicado nada. Ella empezó a gritar para que El Polaco la siguiera y fuera agarrando las cosas pero los malentendidos y las risas pudieron más.

Al terminar de agarrar todo, Belu no pudo más. ”Ay, chicos, me hice pis”, señaló Lucius. ”¿Cómo que te hiciste pis? ¿Literal?”, le consultó Santiago Del Moro. ”Esto es un bochorno”, señaló con humor la influencer. ”Ay, chicos, me hice pis”, volvió a decir Belu mientras se reía junto a todos.