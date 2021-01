Alberto se pone la vacuna rusa antes que Putin

Alberto Fernández se ha convertido en el primer jefe de estado latinoamericano en vacunarse contra el coronavirus. El presidente argentino, de 61 años, se aplicó este jueves en un hospital bonaerense la primera de las dos dosis de la vacuna rusa Sputnik V, único antígeno disponible en el país por el momento.

A pesar de ser uno de los primeros países del continente en iniciar la vacunación, la campaña de inmunización argentina ha sido desde el primer día fuente de polémica porque la Casa Rosada apostó por la Sputnik V, cuyo origen ruso genera desconfianza en gran parte de la opinión pública.

Por su origen ruso la Sputnik V ha suscitado desconfianza entre los argentinos

De hecho, Fernández se puso la vacuna antes que el presidente ruso, Vladimir Putin, que tiene 68 años, convirtiéndose en uno de los primeros mandatarios del mundo que se inocula este antídoto que, por otra parte, no ha sido adquirido por la mayoría de países occidentales. No obstante, el laboratorio AstraZeneca, que produce la vacuna de Oxford, anunció que unirá sus fuerzas con el Instituto Gamaleya de Moscú, desarrollador de la Sputnik V, para experimentar una posible combinación de ambos fármacos.

El líder peronista se vacunó horas después de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobara el uso de la Sputnik V en mayores de 60 años, pues hasta ahora solo había autorizado el medicamento en menores de esa edad, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias rusas, lo que incrementó la desconfianza entre los argentinos.

Cuando en diciembre anunció que el producto ruso se aplicaría en el país, Fernández aseguró que sería el primero en inmunizarse para infundir confianza entre la población. Sin embargo, unas declaraciones de Putin donde afirmaba que la Sputnik V todavía no podía usarse en mayores de 60 años, aumentó la inquietud de los argentinos. Por este motivo, el mandatario peronista no ha podido ponerse la primera dosis hasta que no ha sido aprobada por la Anmat para esa edad.

La llegada a Argentina de la vacuna rusa ha estado marcada por la polémica y la desinformación sobre las condiciones de adquisición al fondo soberano de Rusia, así como sobre su aplicación, efectividad y homologación, pues el ministerio de Salud autorizó su uso hace un mes por decreto, antes de que lo hiciera la Anmat, el organismo responsable.

Sin embargo, el proceso de vacunación anunciado por la Casa Rosada en diciembre se está cumpliendo. En los últimos días del año pasado llegaron 300.000 unidades de la primera dosis y el pasado fin de semana arribó al país el mismo número de frascos para aplicar la segunda dosis, que debe inocularse a los 21 días.

En América Latina sólo Argentina, México, Costa Rica, Chile y Brasil han empezado a vacunar

El gobierno asegura que antes de finalizar enero aterrizarán en Argentina otros cinco millones de antídotos de la Sputnik V –entre ambas dosis- y que en total el país tiene aseguradas 51 millones de vacunas que estarán disponibles en los próximos meses, incluyendo 22 millones del antígeno de Oxford y AstraZeneca, cuya producción para Latinoamérica se realiza conjuntamente en plantas de México y Argentina.

La Sputnik V debe conservarse a 18 grados bajo cero y en esta fase se está aplicando al personal de salud y de seguridad. Además de Argentina, solo otros cuatro países latinoamericanos han comenzado ya a vacunar: México, Costa Rica, Chile y, desde esta semana, también Brasil.

Por Robert Mur para La Vanguardia