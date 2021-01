Bomba en la política de Santa Fe: "Changui" Cáceres candidato a Senador Nacional

Luis "Changui" Cáceres es un político de Santa Fe que puede mostrar lauros a lo largo de su extensísima carrera política, quizá el más relevante es ser uno de los fundadores del Movimiento Nacional de Renovación y Cambio, línea interna del radicalismo que llevó a Raúl Alfonsín a la presidencia de la Nación en 1983.

Su trayectoria política partidaria como ya dijimos antes, es sumamente extensa, habiendo ocupado muchos cargos a nivel partido y también defendiendo los colores de la UCR.

En 1987 fue candidato a gobernador de Santa Fe y por esas cosas de la política Argentina (Santa Fe tenía ley de lemas) no logró su objetivo, más allá de haber obtenido más de quinientos mil votos.

Luego de esa contienda decidió retirarse de la política electoral, no así partidaria, regresando nuevamente a una contienda en oportunidad de la Reforma Constitucional de 1994, algunos dicen que por insistencia de Alfonsín a quien no le podía decir que no. Luego su participación se limitó a lo partidario y desde hace un tiempo está alejado de la conducción de la UCR por discrepancias con quienes en 2015 pactaron ir con Mauricio Macri, cosa que se transformó en un límite entre los conductores del partido en Santa Fe como a nivel Nacional.

Siendo un auténtico "animal político", comenzó a transitar el país desde Jujuy a Tierra del Fuego y fundó con un grupo de reconocidos dirigentes alejados del radicalismo también, el MNMR (Movimiento Nacional de Militancia Radical), línea interna del radicalismo a nivel Nacional.

Con sus "jóvenes" 75 años, Cáceres antes de la pandemia recorría el país de punta a punta y declarada la cuarentena, los radicales de Cáceres esgrimen con orgullo haber estado conectados todo el año mediante zoom que todos las semanas los reunían en muy concurridos mitin, llegando a hacer la Convención Nacional del movimiento con una concurrencia record de más de 500 personas.

Nos comunicamos con uno de los dirigentes del movimiento de Cáceres, uno de los que en sus redes sociales publicó algunos flayers (el Doctor Carlos Zimerman de la ciudad de Rafaela y ex candidato a intendente en 2019) y nos manifestó: " Lo veo a Changui con ganas de dar pelea, para nosotros es muy importante por que es uno de los únicos políticos argentinos que puede mostrar con orgullo su "certificado de buena conducta" y estoy seguro que de llegar al Senado de la Nación va a ser una voz opositora al kirchnerismo y puede ponerle los límites necesarios a la señora Cristina, pero no tengo mucho más para decirte, tendrían que hablar con él".

Otro de las preguntas a Zimerman fue si habían efectuado algún sondeo previo antes de largar está "Bomba" para Santa Fe en las redes y nos dijo: " Si, desde hace un tiempo vengo personalmente trabajando con una empresa de Córdoba que está en el tema y si bien Changui hace mucho que no participa de ninguna elección, entre los mayores de 50 años tiene una imagen positiva muy grande, te diría que casi del 85%, lo que es algo inédito para un dirigente político y estamos seguros de partir con un piso a nivel provincial de unos 160.000 votos, lo que seguramente se va a incrementar en los próximos meses".

También le consultamos a Zimerman si el movimiento piensa competir en otros ámbitos en la próxima contienda electoral y nos respondió: "Vamos a tratar de competir en la mayor cantidad de distritos provinciales, ya sea con listas propias o en alianzas y lo que podes estar seguro es que vamos a dar pelea también en la contienda a Diputado Nacional, que por Santa Fe se eligen 9 este año, y ahí nuestro candidato es Sebastían Cáceres, un dirigente con años de experiencia y con peso propio, que hace mucho dejó de ser el hijo del Changui, para ser un referente indiscutible de todos los que queremos trabajar por un país mejor. Este 2021 el congreso de la Nación se puede dignificar con dos dirigentes intachables como lo son Sebastían y Changui".

Sebastían Cáceres, aspira a ser Diputado Nacional

Hoy en Santa Fe estalló una bomba política, pero a diferencia de las que tuvieron hace un tiempo con hechos de corrupción enmarcados en la denominada causa del juego clandestino, la reaparición de un dirigente como Cáceres le puede hacer muy bien a la política de la bota.

Santa Fe este año elige Senador Nacional. Hay que ponerle un límite a Cristina Kirchner. ¿Quien piensas que está más... Publicado por Carlos Zimerman en Sábado, 30 de enero de 2021

Por Federico PICCITELO para crítica.ar