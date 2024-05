Javier Milei agradeció al PRO por la ‘Ley de Bases’ y advirtió que “cortar con 100 años de decadencia no va a ser fácil”

El presidente Javier Milei volvió a expresarse luego del primer triunfo legislativo del oficialismo. Es que La Libertad Avanza logró este martes que la Cámara de Diputados dé media sanción al proyecto de ‘Ley de Bases’ y apruebe el paquete fiscal. En este sentido, el jefe de Estado agradeció el respaldo del bloque del PRO y advirtió que “cortar con 100 años de decadencia no va a ser fácil”.

“Quiero agradecer a los diputados del PRO, especialmente a Cristian Ritondo y Silvia Lospennato, por el compromiso demostrado y el trabajo realizado para hacer realidad la media sanción de la Ley Bases en la Cámara Baja”, publicó Milei en su cuenta de la red social X, en referencia al jefe de la bancada y una de las referentes del partido amarillo.

Además aseguró que “la historia recordará a quienes con honor y valentía estuvieron del lado del pueblo y no de los políticos que nos trajeron hasta acá”. En esta línea, el jefe de Estado advirtió que “cortar con 100 años de decadencia no va a ser fácil”. No obstante, aseguró: “Unidos vamos a romper con el statu quo”. Fiel a su estilo, cerró con su habitual “¡Viva la libertad, carajo!”.

El primer posteo de Milei tras la media sanción de la ‘Ley de Bases’

Horas antes, tras aprobarse la media sanción de la ‘Ley de Bases’, Milei consideró que se trata de “un paso fundamental para sacar a Argentina del pantano que ha sido las últimas décadas”. “Quiero agradecer la enorme tarea de todos los diputados que, entendiendo el momento histórico, decidieron acompañar nuestro proyecto”, agregó el jefe de Estado también en X.

Por otro lado, remarcó: “Con este primer paso estamos cada vez más cerca de poder encontrarnos el 25 de Mayo en La Docta, Córdoba, para dar inicio a una nueva era de prosperidad para la Argentina”. Para concluir su mensaje, citó al General Don José de San Martín: “Seamos libres, que lo demás no importa nada”, escribió, y concluyó con su habitual “viva la libertad carajo”.

Con información de www.elintransigente.com