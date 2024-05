Alerta en la city por problemas en el Plan de Caputo: por qué los expertos piden "ajustes urgentes" en la macro

Fuentes relevadas por iProfesional señalaron que a pesar de que el gobierno celebra los superávit gemelos alcanzados, se enfrenta a desafíos sociales significativos, como la marcha contra el recorte en el financiamiento a universidades y los reclamos de las prepagas y energéticas.

En este contexto, el BCRA redujo la tasa de política monetaria (TPM) a 60% TNA (82,12% TEA, 5,1% TEM), buscando una tasa real efectiva mensual menos negativa. Sin embargo, el mercado no respondió favorablemente al nuevo esquema de tasas, lo que se reflejó en una licitación de deuda ajustada y la necesidad de pagar una prima para conseguir el roll over deseado.

En este sentido, señalaron que aunque se ha logrado un resultado fiscal superavitario, hay señales de que mantener el balance fiscal en terreno positivo será difícil, con lo que advirtieron que la recaudación podría deteriorarse y los gastos podrían no reducirse al ritmo esperado, lo que amenaza la sostenibilidad del superávit fiscal.

Por esta razón, los analistas estimaron que el Ministerio de Economía deberá navegar cuidadosamente entre la consolidación fiscal, las demandas sociales y la estabilidad monetaria para asegurar un camino sostenible hacia adelante, con el objetivo de sostener sus niveles de gobernabilidad.

Sondeando los límites

De acuerdo con la consultora Eco Go, mientras en cadena nacional Milei festejó los superávit gemelos alcanzados en el primer trimestre y consiguió que se debata en Diputados Ley Bases recortada y el paquete fiscal incluyendo ganancias, aparecieron nuevas desafíos como la masiva marcha contra el recorte en el financiamiento a universidades, el planteo de las prepagas en los juzgados frente al freno en los aumentos, el reclamo de las energéticas por la falta de pago y una licitación de deuda en pesos encepados "justita".

"Con este contexto, el BCRA volvió al ruedo con una nueva baja de la tasa de política monetaria llevándola a TNA 60% (TEA 82,12%, TEM 5,1%),. A pesar de la baja, la tasa real efectiva mensual seguiría un camino hacia valores menos negativos respecto al mes pasado y pasaría de -3,8% de marzo a -2,1% mensual, frente a la baja en la inflación", indicaron.

Según la consultora, el problema fue que el mercado no se sintió cómodo con el nuevo esquema de tasas y, tras un muy buen inicio de mes, finalizó con una licitación donde terminó empatado en lo financiero para conseguir el roll over (y abajo en lo monetario por la venta al BCRA de bonos CER por $1,35 billones), teniendo que pagar una prima importante para poder conseguirlo. El Tesoro juntó $2,7 billones en la licitación del jueves, por debajo de lo que vencían en la licitación con privados ($2,8 billones) y a pesar de tomar casi todas las ofertas realizadas.

"En la cuenta de dólares, la liquidación de divisas por parte del campo habría repuntado un 30% respecto de una semana atrás, lo que le permitió al Banco Central volver a comprar divisas en el MULC, donde alcanza a u$s3.243 millones en el mes, por encima de los valores de los meses previos. Las reservas por ahora avanzan en u$s3.500 millones en abril, pero se reducirán en u$s2.809 millones en la semana por la cancelación del capital (30/4; u$s1.948 millones) e intereses (1/5, u$s861 millones)", observaron.

Por otro lado, precisaron que la consolidación fiscal dejó alertas en marzo. El resultado fiscal, tanto primario como financiero, del SPNF base caja fue superavitario, $0,6 billones y $0,2 billones, respectivamente. Más allá del resultado puntual positivo y que el acumulado sigue en línea con el déficit fiscal cero para todo el año, hay señales que indican la dificultad de sostener el balance fiscal en terreno positivo.

"Dada la dinámica de la actividad (retrocede en torno al 10% interanual en marzo según nuestro indicador) se prevé que la recaudación profundice su deterioro (los efectos del impuesto PAIS se diluyen) y que los gastos tengan menor retroceso en la medida que se empiezan a indexar, reduciendo la brecha entre ambos que es la que permite sostener el superávit fiscal", concluyeron.

El ajuste macro necesita ajustes

Con la misma sintonía, Consultatio señaló que la alta dependencia de los resultados en la licuación (no sólo de jubilaciones) hoy se ve amenazada, dado que los últimos datos de alta frecuencia muestran una evidente desaceleración que llevaría al dato de abril a un solo dígito. En línea con lo estimado por el propio BCRA, las mediciones privadas apuntan a una inflación promedio del 9% mensual. Y algunos indicadores de alta frecuencia son incluso más optimistas, con un registro de deflación en la última semana que llevaría a la medición mensual a un nivel por debajo del 8%,

"El progreso que se está viendo en materia de baja de inflación no sólo amenaza el ancla fiscal, sino que también tiene implicancias sobre el frente financiero y monetario, como pudimos testear: a partir de la difusión de indicadores de alta frecuencia que señalaban una caída fuerte de la inflación, las tasas reales empezaron a subir", indicaron.

Puesto distinto, desde el bróker precisaron que los títulos ajustables por CER sufrieron pérdidas a lo largo de toda la curva. Frente al resbalón de los precios, el Banco Central se vio forzado a emitir 1.35 billones para recomprar el bono cupón cero TZXD5, que contaba con el bid del BCRA si su precio caía más del 2% respecto al precio de emisión (una herramienta heredada de la gestión anterior y que no se eliminó). De esta manera, el gobierno rompió su promesa central de ponerle fin al financiamiento monetario del Tesoro.

"A las recompras en el mercado secundario le siguió un nuevo recorte de tasas de interés de politica monetaria desde un nivel de 80% TNA a 70%. El timing no fue casual. El recorte de tasas dejó en evidencia que la normalización de las tasas de interés se pospone y buscaba ser un incentivo al sector privado para participar de la licitación del Tesoro", observaron.

En los hechos, detallaron que la invitación no resultó lo suficientemente atractiva. A pesar de la baja de tasas y de emitir a tasas muy superiores a las del mercado secundario, el Tesoro no logró obtener financiamiento neto. El Ministerio de Economía casi no rechazó posturas y colocó $2.7 billones frente a vencimientos de $2.8 billones.

"Frente a este proceso de desinflación acelerada, el gobierno se verá forzado a realizar ajustes a su programa económico. El ajuste fiscal deberá mostrar un salto cualitativo, con una menor dependencia de la licuación y una mayor previsibilidad de los recortes y de los ingresos", señalaron.

Por último, concluyeron que la baja de la inflación también tiene consecuencias sobre el financiamiento y la estrategia monetaria: la licuación no es permanente y antes o después las tasas deberán normalizarse, con lo que el gobierno deberá revisar el esquema heredado de bids en las licitaciones del Tesoro que hoy atenta directamente contra la promesa de eliminar la emisión monetaria.

