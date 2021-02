La modelo argentina que furor por ser “un calco” de Ester Expósito

Durante las últimas semanas, una modelo se hizo viral en todas las redes por su parecido con Ester Expósito. La mujer es conocida bajo el nombre de Mar Cosca y es argentina.

A menudo se suelen dar parecidos que sorprenden mucho. No es extraño que aparezcan personas muy parecidas a distintos famosos y que terminen ganando popularidad con eso.

Eso se amplifica con las redes sociales, donde cualquier contenido puede volverse viral en minutos. Esto es lo que ocurrió con una modelo argentina, que sorprendió con una foto en donde se la ve idéntica a Ester Expósito, la mundialmente conocida actriz que saltó a la fama por su papel en la serie de Netflix Élite.

Mar Cosca es una modelo y emprendedora argentina que vive en Buenos Aires. Cosca se suele mostrar en distintos ámbitos y con variados tipos de fotos.

A pesar del gran parecido físico que se puede apreciar en algunas imágenes, la modelo no busca que la relacionen con la famosa actriz. La joven comparte contenido regularmente y nunca hizo ningún tipo de referencia a la española; sin embargo, una imagen en particular llamó la atención de miles de usuarios, que no pudieron hacer más que señalar que parecen idénticas.

En su cuenta, la joven argentina tiene más de 90.000 seguidores y seguramente esta asociación le sea beneficiosa en ese aspecto. Un gran ejemplo de esto es la diferencia de likes entre la mayoría de sus fotos y la imagen que generó el revuelo. Mientras que generalmente su contenido ronda los 18.000 likes, la mencionada publicación superó los 32.000, casi doblando el promedio de la influencer.