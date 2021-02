Fuertes críticas de la oposición por los dichos del Presidente contra el campo: “Nunca la amenaza puede ser una invitación al diálogo”

Alberto Fernández volvió a generar un conflicto con el campo al señalar en dichos al diario Página/12 que “el Estado sólo tiene dos canales para resolver el problema (del aumento de la carne en particular y de los alimentos en general), dos herramientas que preferiría no usar: subir las retenciones, que en este momento están acotadas, o poner cupos, decir esto no se exporta. Y no hay mucho más tiempo para que decidan”. Más allá de las reacciones del sector agropecuario, que se reunirá para decidir qué postura tomar en caso de que el Gobierno lleve adelante esas medidas, las críticas de la oposición en el ámbito político tampoco tardaron en aparecer, por lo que los dirigentes de Juntos por el Cambio consideraron que “la amenaza nunca puede ser el camino al diálogo” y que el Gobierno “es una fuente inagotable de generar incertidumbre y desconfianza”.

“El gobierno está ubicado en un pasado que ya fracasó y que terminó explotando. Creo que ponerse en frente del campo es pegarse un tiro en los pies. Es un gobierno que no tiene una decisión clara sobre si necesitamos un país exportador, pero es un gobierno que tiene claro -según ellos- el control de precios, un cambio atrasado. Ya pasó del 2011 al 2015, un conflicto de esa naturaleza sin diálogo de por medio”, apuntó Mario Negri, en declaraciones a radio Mitre.

“Hay dos palabras que definen un país: el diálogo y la incertidumbre. En ambas cosas el Gobierno ha mostrado una eficiencia para destruirlas. Si destruye la confianza y todos los días nos hace vivir un camino de incertidumbre, lo que tiran para atrás es la posibilidad de los argentinos y genera que sigamos en el fondo. Eso ocurre en materia económica, política e institucional. El gobierno es una fuente inagotable de generar incertidumbre y desconfianza”, agregó el jefe del bloque de diputados de Juntos por el Cambio.

“El gobierno, partiendo de unas de filosofías claras del kirchnerismo o populismo, no puede vivir sin tener un enemigo enfrente. Está tirando manotazos sin ningún tipo de rumbo. Estamos en el medio del mar, a la deriva. La suerte de los argentinos depende de un gobierno que no sabe hacia dónde va”, concluyó Negri.

Por su parte, Ricardo Buryaile publicó una carta abierta en sus redes sociales, destinada al Presidente. “Usted responsabiliza a los productores por la inflación, los amenaza con instaurar cupos a las exportaciones o subir las retenciones, pero parece desconocer que los productores no tienen capacidad real de influir en el precio final que pagan los consumidores. Nunca la amenaza puede ser una invitación al diálogo”, escribió el diputado nacional por Formosa (UCR).

A su vez, Buryaile argumentó: “Presidente, usted les pide a los productores que presenten una propuesta de desacople de precios, ignorando cómo funcionan las cadenas de valor, es decir cómo se forman los precios desde el productor primario hasta el consumidor final. Sería bueno que entienda que el desacople de precios al que usted hace referencia en un diario está dado en primer lugar por el desdoblamiento cambiario entre el dólar oficial y el dólar MEP. Un productor argentino, en el caso del trigo y del maíz, recibe un 50 por ciento menos en pesos de lo que recibe un productor de Paraguay, Brasil o Uruguay. En el caso de la soja los productores argentinos reciben un tercio de lo que reciben los productores de los otros países de la región”.

“Para que quede claro: usted está pidiendo a quienes no controlan entre el 80 y 90 por ciento de la cadena de valor que sean los responsables de fijar el precio final de los productos. Usted sabe que esto es imposible. Solo está escondiendo la intención de recaudar 400 millones de dólares adicionales a los más de 10.000 millones de dólares que va a recaudar en 2021 por las retenciones. Es hora de plantear una política económica, fiscal y monetaria seria para luchar contra la inflación en lugar de poner como enemigos número uno de la sociedad a los productores agropecuarios”, finalizó el ex ministro de Agricultura.

Cristian Ritondo también criticó las declaraciones de Alberto Fernández y consideró en su cuenta oficial de Twitter: “Limitar y ponerle trabas constantemente a uno de los motores de la economía de nuestro país es llevarnos directamente a la desinversión y el atraso. De esta crisis no vamos a salir usando las viejas fórmulas de siempre”.

Con información de www.infobae.com