Interna ultraK: qué dijo el periodista Roberto Navarro sobre el escándalo de Horacio Verbitsky y Ginés González García

La semana pasada, cuando el periodista Horacio Verbitsky destapó la olla del "vacunatorio VIP" que funcionaba en la órbita del Ministerio de Salud que dirigía el entonces ministró Ginés González García, se abrió una grieta dentro del entorno del kirchnerismo, al menos por lo que puede relevarse mediante las declaraciones de sus principales referentes.

El periodista y empresario Roberto Navarro, dueño del grupo El Destape, había despedido a Verbitsky como columnista de su radio, el mismo sábado, y ahora -en el mismo programa donde se dio la primicia-, Navarro la emprendió con un duro editorial contra él y los funcionarios involucrados.

"(Horacio) Verbitsky desconfió de Clarín y quiso salvarse solo sin avisarle a nadie. Pensó que si lo contaba como una anécdota, así nomás, dulcecito, luego podía decir 'uy, no me di cuenta que hacía algo malo'. Pero no solo no se salvó él sino que no le permitió al gobierno hacer un control de daños, los dejó en manos de Clarín, que luego los mató y los va a seguir matando", dijo Navarro durante el programa.

"Fue tan armado lo de él (Verbitsky), que cuando cortó con vos (Ariel Lijalad, el conductor del programa), le mandó un mensaje a Ginés (González García) que decía 'ya está, le mojé la pólvora a Clarín'. Ginés se lo mostró a Alberto (Fernández) ese mensaje", reveló.

"Te juro que me vuelve a subir la presión: a nosotros (El Destape Radio) no nos dijo nada, ni siquiera después de hacerlo supimos la trama. La gente nos puteaba a nosotros, se borraron más de 400 suscriptores, nos dañó a nosotros, que también quedamos en el medio. Se aprovechó de vos, que te agarró de sorpresa. Vos hiciste tu trabajo profesional, Ari. Terminó el programa, investigaste y lo publicaste", continuó, furioso.

"Cuando yo le pregunto, él decía que era legal. Que simplemente lo llamaron cuando iba al hospital y le dijeron que los médicos estaban en el Ministerio. Es decir, dejando entrever que él tenía su turno. Yo averigüé en el Gobierno y me dijeron lo que pasó y el daño que les hizo. El tipo se vacuna a escondidas, se entera de que lo descubrieron, quiere salvarse solo. No solo no pensó en sus compañeros, no pensó en el Gobierno ni en su pueblo. Si cae el Gobierno, queda en manos de la derecha. Estoy muy dolido y muy caliente por lo que hizo", prosiguió con su catarsis.

Para Navarro, el daño al Gobierno fue por anticiparse a un despido que tendría que haberse conocido antes que el "Vacunatorio VIP" en los medios: "Nos costó mucho armar esto (por la radio), somos un grupo de perseguidos y censurados que salieron adelante. Acá sumamos incluso a presos políticos, nos mantiene con su aporte gente muy humilde. Entonces, todo esto que pasó...que si él no hubiera dicho nada se pudiera haber hecho el control de daños. Es decir, que el Presidente lo despida y después que salga en los medios", continuó.

El periodista oficialista también criticó al gobierno de Alberto Fernández por la falta de transparencia en la vacunación: "No se pudo organizar la cosa y ahora el gobierno piensa que van a salir los nombres todo el tiempo. Las vacunas debieron tener trazabilidad, saber dónde está cada vacuna, y eso no pasó. No sólo vacunaron a Verbitsky y (José) Aranda (accionista de Clarín), se sabe que hay más gente del gobierno vacunada".

Luego remarcó que "se vacunaron todos los jefes de la CGT con sus familias, con pibes de 20 años. Esas vacunas eran de los médicos. Cuando vos le das la vacuna a (Hugo) Moyano, es para que se la de a los médicos de su obra social. ¡Y se la dio él!".

Y agregó: "Vacunaron a grandes empresarios del país, a famosos. En un país en donde hasta ahora se vacunó muy poca gente, llegaron pocas vacunas. Más de la mitad de los médicos y enfermeras de este país están sin vacunarse ahora arriesgando sus vidas. En CABA solo el 25% de los médicos están vacunados. El único que tiene un 100% de vacunación es Axel Kicillof en la provincia".

Para Navarro, además el escándalo opacó la gravedad de la falla del sistema online del gobierno de la Ciudad para inscribirse en la vacunación: "Si era (Mauricio) Macri decían que hubo un error de carga. El viernes tendríamos que estar hablando del hijo de puta de (Horacio) Larreta, que su página tenía error de carga para inscribirse en la vacunación. Esa era la noticia del día, mientras Kicillof vacunó a todos".

Salir a bancar

No obstante, en la última parte de su editorial Navarro pidió "bancar a los compañeros".

"De ahora en más hay que bancar a los compañeros. Ginés, (Jorge) Taiana, (Eduardo) Valdés, son tipos con una enorme historia. No debieron vacunarse antes que los demás, eso de que tenían que viajar (a México) no es justificación".

De inmediato, le confió al conductor: "Vos sabés que yo estoy esperando para operarme el corazón, y estoy acá guardado. El día que me vacune, iré y me operaré. No hay privilegios, estamos en una pandemia. No puede haberlos".

Por último, pidió que la nueva ministra de Salud, Carla Vizzotti, difunda el listado de vacunados "antes que lo dé Clarín. Invito a todos a que se hagan un examen de anticuerpos. Muchos hijos de puta que están bardeando a Ginés se vacunaron antes. Y Ginés estuvo todo el tiempo arriesgando su vida, un tipo gordo con enfermedades de 70 años. Te lo puedo asegurar que todos los de Juntos por el Cambio que están puteando, están vacunados. Sino, hagámonos un examen de anticuerpos".

